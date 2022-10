Az ügyben 2021. februárjában indult eljárás a Szekszárdi Rendőrkapitányságon egy bátai férfi feljelentése alapján. A feljelentő egy online hirdetésben talált elektronikai termékért harmincezer forintot utalt át, de a megrendelt árut nem kapta meg, az eladó pedig elérhetetlenné vált – tájékoztatott a Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság.

A nyomozás során beszerzett információk egy pesti pároshoz vezették a detektíveket. Az ügyben gyanúsítottként kihallgatott 36 éves nő és 30 éves férfi is vallomást tett. Kiderült, hogy közeli rokonságban állnak és a csalárdul begyűjtött, három különböző számlára utaltatott, közel 440 ezer forintot is elosztották. Tíz esetben közösen követték el a csalásokat, de külön-külön is tevékenyek voltak, összesen huszonegy sértettet csaptak be.

Az eset körülményeinek vizsgálatát a nyomozók befejezték, és a keletkezett iratokat a napokban vádemelési javaslattal megküldték az illetékes ügyészségnek.

Mint azt megírtuk, húsz rendbeli csalás miatt kell felelnie egy mórágyi férfinak, aki ötmillió forint kárt okozott. Ugyancsak megírtuk, harminchárom személyt károsított meg egy internetes csaló, akinek ügyét szintén vádemelési javaslattal zárták a szekszárdi nyomozók.