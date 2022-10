Egy tolvajos esetről már beszámoltunk. Néhány nappal később egy megzavart betörőről tett bejelentést egy férfi, aki egy dombóvári társasház garázsaiból különböző értékeket készített össze az udvarra. Mivel megzavarták, távozott a rendőrség kiérkezése előtt. A megadott személyleírás alapján a dombóvári rendőrök rövidesen elfogták azt a 22 éves pócsai férfit, aki tettére nem tudott ésszerű magyarázatot adni. Elszámoltatása, majd gyanúsítotti kihallgatása során is elismerte, hogy egy ház padlására is bemászott, onnan egy mérőműszert tulajdonított el, majd több – nem zárt - garázsba is bement.

A garázsokból különböző értékeket akart ellopni, de valaki észre vette, így elmenekült. Az ellopott műszert lefoglalták a rendőrök a tolvaj autójából, így a kár megtérült. A férfi elmondta, korábban volt egy barátnője a városban, de szakítottak, amit nem tud feldolgozni, most is azért jött, hogy a nőt felkeresse. Míg próbálta telefonon elérni és bátorságot gyűjteni a találkozáshoz, teljesen megzavarodott. Idő közben az autójával árokba hajtott, aztán míg céltalanul bolyongott, kifogyott az üzemanyag is. Ezután pedig zavarodottságában elkövette a lopásokat.