Jelentős mennyiségre elkövetett kábítószer-kereskedelem bűntette, különösen jelentős mennyiségre elkövetett kábítószer birtoklásának bűntette, bódult állapotban elkövetett járművezetés vétsége. Ezen vádakat rótta négy személy terhére a Szekszárdi Törvényszék, ahol hétfőn délelőtt zajlott le tárgyalás. A vádirati tényállás szerint a másodrendű vádlott rendszeres kábítószer fogyasztó.

Elsőrendű vádlott 2020. júniusában szóban azzal bízta meg másodrendű vádlottat, hogy utazzon ki Hollandiába, és onnan küldjön számára egy kábítószert tartalmazó csomagot. A másodrendű vádlott el is utazott Rotterdamba, ott átvett egy csomagot egy ismeretlen személytől: egy bevásárlószatyrot, benne két játékdobozzal, melyekben műanyag zacskókba csomagolt kábítószerek voltak. Másnap átadta a szatyrot a kábítószerrel együtt a fuvarozás-szervezéssel foglalkozó harmadrendű vádlott sofőrjének, akinek a csomagot Bátaszékre kellett volna szállítania, és annak tartalmáról nem bírt tudomással.

Bevásárlószatyorban küldte haza a drogot Hollandiából. (Fotó: M. D.)

A sofőr még a célállomás előtt belenézett a csomagtérben lévő szatyorba, hogy megtudja, mit tartalmaz. Nyugtázta, hogy a műanyag tasakokban zöld növényi anyagok, illetve fehér por állagú anyagok vannak. A sofőr végül értesítette a rendőrséget, akik a kábítószert tartalmazó dobozokat lefoglalták. Ezután a szállító a harmad- és negyedrendű vádlottakhoz ment, akiket a rendőrök végül elfogtak. A lefoglalt kábítószerek – metamfetamin, kokain, kannabinoid vegyületek, delta-9THC – hatóanyag-tartalma meghaladja a különösen jelentős mennyiség alsó határát, annak 2,5 – 2,6-szorosa. Elsőrendű és másodrendű vádlottak 2020. december 4-én Hollandiába indultak, hogy onnan illegális módon megszerzett, kristály megnevezésű kábítószert hozzanak be Magyarországra, és azt itthon értékesítsék.

Hágában az elsőrendű vádlott egy ismeretlen személytől kábítószert vásárolt, majd hazatérve Magyarországra, a vádlottak személygépkocsival az M6 autópályán haladva Mohácsra indultak. A rendőrség az elsőrendű vádlott által vezetett személygépkocsit 2020. december 6-án egy üzemanyagtöltő állomáson ellenőrzés alá vonta. A másodrendű vádlottat feltartóztatta, az elsőrendű vádlott azonban a rendőri intézkedés alól kivonta magát oly módon, hogy a személygépkocsival hirtelen gázt adva a benzinkútról elhajtott.

Az ügy kedden perbeszédekkel folytatódik. Két vádlott letartóztatásban van, kettő pedig szabadlábon védekezik. Fotó (M. D.)

Közben a gépkocsijával az őt gyalogosan feltartóztatni igyekvő rendőrt elsodorta, és több szolgálati rendőrautónak is nekiütközött, háromban okozott kárt. A menekülő vádlott a kábítószert tartalmazó csomagot egy körforgalom melletti vízelvezető árokba kidobta. A nyomozó hatóság végül is elfogta őt, az általa kidobott csomagot pedig megtalálta és lefoglalta. A lefoglalt anyagban lévő hatóanyag mennyiség meghaladta a különösen jelentős mennyiség alsó határát is, annak 3,4-szerese volt. Az elsőrendű vádlott bódult állapotban vett részt a közúti közlekedésben, mert a személygépkocsit úgy vezette, hogy szervezetében a vezetési képességét hátrányosan befolyásoló hatóanyag volt.

A bíróság a tárgyaláson szakértői bizonyítást folytatott, meghallgatta az igazságügyi orvos szakértőt és az igazságügyi pszichológus szakértőt. Ezzel lezárta a bizonyítási eljárást. Az ügy kedden perbeszédekkel folytatódik. Két vádlott letartóztatásban van, kettő pedig szabadlábon védekezik.