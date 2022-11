A korábban Simontornyánál történt ütközéshez hasonló szituáció miatt következett be baleset csütörtök délelőtt Szekszárdon, a Keselyűsi úton is. Egy autós az 5113-as számú út kereszteződéséhez érve forgalmi okból lassított, azonban a mögötte haladó kocsi vezetője ezt későn észlelte, és nekiütközött az előtte közlekedőnek – számolt be róla a megyei rendőr-főkapitányság.