Mint azt tegnap délután megírtuk, a forgalomirányító lámpák meghibásodása miatt rendőrök irányították a forgalmat Szekszárd több kereszteződésében is. A műszaki meghibásodás elhárítása továbbra is zajlik – tájékoztatta lapunkat Komlósiné Kiss Anett, a Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság szóvivője. A hibaelhárítás előreláthatóan este fejeződik be, így a balesetek elkerülése érdekében a délutáni csúcsidőben várhatóan újból rendőrök irányítják majd a forgalmat.

A közlekedőket fokozott figyelemre és türelemre inti a rendőrség!