Az elmúlt napokban ismét több idős nőt próbáltak átverni ismeretlenek. A már évekkel ezelőtt is fel-felbukkanó úgynevezett unokázós csalók ezúttal is rokonaikra hivatkozva hívtak fel telefonon gyanútlan embereket, hogy hozzátartozójukkal baj történt. Az egyik idős asszonynál mentősnek adta ki magát a csaló, de a hölgy résen volt, és azonnal lerakta a telefont. A másik esetben sem dőlt be a csalóknak az asszony. Ő is azonnal értesítette a rendőröket.

Fontos tudni, hogy a csalók általában az alábbi színlelt okokkal hívják fel időkorú áldozataikat:

Az unoka vagy hozzátartozó balesetet szenvedett, az okozott károk rendezése miatt pénzre van szüksége.

Az unoka vagy hozzátartozó kölcsönt vett fel, amit sürgősen vissza kell fizetni.

A hozzátartozó bajba került, esetleg fogságban van, csak pénzért cserébe engedik szabadon.

Az áldozattá válás elkerülése érdekében kérjük, fogadják meg az alábbi tanácsainkat:

Ha hasonló indokokkal telefonon felhívják, azonnal ellenőrizzék a hívás valóságtartalmát!

Hívják fel azt a személyt, akire az ismeretlen telefonáló hivatkozik!

Figyelem! A csalók a bűncselekmények elkövetésére felkészülnek és a sértett bizalmának elnyerése céljából olyan valós információkat is közölhetnek, amelyek valóban a hozzátartozóhoz kapcsolódnak.

Bűncselekmény gyanúja esetén azonnal értesítsék a rendőrséget, vagy hívják a 112-es központi segélyhívószámot!

A rendőrség arra kéri az idősek családját, közvetlen ismerőseit, hogy hívják fel rokonuk figyelmét a fentiekhez hasonló történetekre, bűnelkövetési módszerekre.

Az úgynevezett unokázós csalók módszereiről további információkat itt olvashatnak!