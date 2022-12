Mint arról már többször beszámoltunk, Tamásiban és környékén számos kirívó gyorshajtást rögzítettek kollégáink az elmúlt pár hónapban. Ezúttal talán az idei év rekorderét kapták lencsevégre.

Szenteste délutánján folytattak sebességellenőrzést a városban, amikor egy külföldi rendszámú BMW közeledett a kamera felé. A készüléket kezelő, sokat látott egyenruhás maga is meglepődött a száguldozás láttán. Az autó sofőrje ugyanis – 126 méterre a traffipaxtól és a rendőrautótól – nem kevesebb, mint 140 km/órás sebességgel akadt lencsevégre. Ezen az útszakaszon a megengedett sebesség 50 km/h, a sofőr tehát csaknem 300 százalékkal lépte túl a sebességhatárt. A jármű vezetője ezért a „mutatványért” a legmagasabb összegű, 300 ezer forintos pénzbírságra számíthat.

Minden adat a képen (Forrás: TMRFK)

A rendőrség ezúton is felhívja a figyelmet, hogy mindenkit tartsa be a a szabályokat. Mint az a TMRFK közleményében olvasható, Magyarországon is óriási baleseti kockázatot jelent a gyorshajtás. A fentebb leírt sebességtúllépés esetén, lakott területen különösen, egy útra guruló labda, egy óvatlanul az úttestre lépő gyalogos vagy akár egy forgalmi okból lassító autós felbukkanása esetén lehetetlen elkerülni az ütközést.

A rendőrség mindenkit kér, hogy közlekedjen felelősséggel, hiszen az utakon nem csak magunkért, de embertársainkért is felelősek vagyunk cselekedeteinkkel!