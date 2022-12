A paksi önkormányzat hírlevelében olvasható felhívásban azt ajánlják, mindenki tervezze meg előre, hogy milyen értékben fog vásárolni szeretteinek és csak a szükséges összeget vigye magával. Ha lehet, ne egyedül vásároljunk és elsősorban bankkártyával fizessünk! Az ünnepi bevásárlás során pénzünket, pénztárcánkat úgy helyezzük el, hogy illetéktelen szemek ne lássák. Ha elő kell vennünk, mindig legyen a látóterünkben, folyamatosan érzékeljük, lássuk pénzüket, pénztárcánkat.

– A karácsonyi bevásárlások fontos eszköze a gépkocsi. Fontos, hogy látható helyen soha semmit ne hagyjon az autójában. Az üres táska, doboz is figyelemfelkeltő lehet – hívják fel a figyelmet. Jól ismertek a zsebtolvajok lökdösődős, eltakarós módszerei is, ne essünk a csapdáikba – ajánlják. Tanácsos, egy-egy nagyobb értékű ajándék, például televízió megvétele után azt lehetőség szerint azonnal hazavinni, vagy valaki maradjon az értékek mellett a vásárlás befejezéséig.

Bankkártyájukat is veszély fenyegetheti – írják – természetes a bankautomaták használata, a bankkártyával való pénzfelvétel, fizetés. Sajnos erre a bűnözők is felfigyelhetnek, követhetik mozgásukat, elvehetik értékeiket.

– Ne éjjel vegyünk fel pénzt az automatákból, ne is egyedül, csak ha mindenképpen szükséges! Napközben úgy vegyenek fel pénzt, hogy az automata mellett idegen ne tartózkodjon, inkább várjanak egy kicsit. Ez azért is fontos, hogy a PIN kódjukat illetéktelen személy ne lássa meg, amelyet a billentyűzet takarásával is védhetnek. Fizetéskor törekedjenek arra, hogy a bankkártyájuk ne kerüljön ki látóterükből, ne legyen lehetőség arra, hogy annak adatait speciális eszközzel lemásolják, és később visszaéljenek vele – hangsúlyozzák.