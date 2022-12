A Szekszárdi Rendőrkapitányság vezetője, dr. Marcsek Sándor r. ezredes 2022. november 29-én Tolnán, november 30-án pedig Szekszárdon tartott Járási Közbiztonsági Egyeztető Fórumot. A rendőrség részéről Dr. Biró Attila r. alezredes, rendészeti rendőrfőkapitány-helyettes, valamint Tolnán Wiesner Csaba r. alezredes őrsparancsok, Szekszárdon Dudás Zsolt r. alezredes, közrendvédelmi osztályvezető vett részt.

A fórumra meghívást kaptak a települések-, a járási hivatalok-, a polgárőr egyesületek vezetői, a katasztrófavádelem helyi vezetője, az egyházak és egyéb civil szervezetek vezetői. Dr. Marcsek Sándor r. ezredes, kapitányságvezető a jelenlévőket tájékoztatta a járásban levő települések közbiztonsági helyzetéről, majd a helyi szinten jelentkező problémákat, valamint az azok megoldásának lehetőségeit vitatták meg.

A bűnügyi és szabálysértési statisztikai adatok alapján a településeken nem jelentkezett olyan jellegű probléma, ami azonnali rendőri fellépést indokolna. A forgalomszervezési változtatásokkal kapcsolatban azonban több javaslat is érkezett, ezeket a későbbiekben további szervezetek bevonásával tervezik megoldani. Szóba került még a családon belüli erőszak, az iskolákban tapasztalt agresszió, az iskolaőrök, iskolarendőrök tevékenysége is.

Főként az interneten elkövetett csalások megelőzése érdekében több igény is jelentkezett prevenciós előadások megtartására, amit a rendőrség természetesen biztosítani fog. A rendőrség részéről továbbra is kiemelt feladatot jelent az ittas gépjárművezetők kiszűrése, a balesethez vezető okok, például a gyorshajtás visszaszorítása. Elhangzott, hogy a rendőrkapitányság Tolnán és Bátaszéken is rendszeresen sebességméréseket végez.

A helyi feladatok végrehajtásában a rendőrség továbbra is számít a polgárőrök munkájára. Példaértékű együttműködésüket a kapitányságvezető a fórumokon is megköszönte.