A vádirat szerint a vádlott 2022. július 22. és 27. között engedély nélkül, hozzávetőlegesen 8 köbméter mennyiségű hulladékot helyezett el egy Szekszárdhoz közeli település külterületén található erdő szélére. A vádlott által lerakott hulladék között voltak kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, gumiabroncsok, fa, üveg, műanyag és települési kommunális hulladék is. Emellett olyan, veszélyes anyagokat is tartalmazó, a veszélyes hulladék kategóriájába tartozó berendezéseket, vegyszeres- és festékes göngyölegeket is elhelyezett a vádlott, amelyek alkalmasak voltak a föld, a víz, a levegő vagy azok összetevői, illetve az élő szervezet egyedeinek veszélyeztetésére is.

Az ilyen jellegű hulladékokból csapadék hatására szennyezőanyagok oldódhatnak ki, melyek a talajba, talajvízbe kerülhetnek, illetve a meleg hatására egyes hulladékok porladni kezdenek, a szél pedig elhordja a hulladékdarabokat, ezzel nagy területen röpszennyezést okozva. A kihelyezett elektromos eszközökben található nehézfémek pedig a talajba, talajvízbe kerülve súlyosan károsítják ezen környezeti elemeket.

A vádlott a büntetőeljárás megindulását követően a hulladékokat elszállította, és az arra kijelölt hulladéktelepen leadta. A bűncselekmény elkövetését beismerő vádlottal szemben a járási ügyészség tárgyalás mellőzésével, büntetővégzésben közérdekű munka büntetés kiszabását szorgalmazza a Szekszárdi Járásbíróságnál.