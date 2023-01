Az esetek döntő többségében a megye különböző lakásotthonaiból távoznak ismeretlen helyre fiatalok. Rövidebb-hosszabb idő után mindannyian megkerülnek. A részletekről Komlósiné Kiss Anett őrnagy, a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság szóvivője adott tájékoztatást lapunknak.

Megkérdeztük tőle, zömében mely korosztályt érint az eltűnés, illetve hány éves volt közülük a legfiatalabb. – Évről évre nagyságrendileg ugyanannyian tűnnek el Tolna vármegyében – válaszolt kérdésünkre a szóvivő. – Jellemzően a tizennégy és tizennyolc év közötti korosztályról van szó. A legfiatalabb gyermek, aki az elmúlt években eltűnt, kilenc éves volt. Sajnos, tavaly több időskorú is eltűnt, ezen személyeket azért szerencsére rövid időn belül megtaláltak munkatársaink.

Kérdés, honnan „indulnak világgá” ezek a fiatalok és elmondásuk szerint milyen okból hagyják el otthonaikat. – Bár nem jellemző, hogy családból mennének el a fiatalok, de időnként az is előfordul. Ezekben az esetekben többségében rosszul működő családból lép ki egy időre a fiatal. Az eltűntként keresett – a médiában viszonylag nagy számban megjelenő – fiatalok jelentős része a gyermekotthonokból szökik meg.

Előfordul, hogy az otthoni, vagy a gyermekotthoni konfliktus miatt családtagokhoz, esetleg baráthoz, barátnőhöz mennek a fiatalok, de az is megtörténik, hogy pusztán kalandvágyból távoznak rövidebb időre. Egy részük még huszonnégy órán belül, de legkésőbb egy héten belül előkerül. Van rá példa, hogy még érvényben van az első eltűnés miatt elrendelt körözés, de – mivel a kiskorú időközben már visszatért a gyermekotthonba, majd ismét eltűnt – újfent bejelentik eltűnését.

Egy éven túli eltűnés jelenleg egy van. Ténylegesen eltűnt fiatalkorú évek óta nem volt Tolna vármegyében. Olyan pedig, hogy valakit egyáltalán nem találtak meg, nem fordult elő. Felnőttkorúak között van sajnos olyan, akit hosszabb ideje nem találnak.

Egy bravúros, gyors megtalálás

Ha a tavalyi adatokat áttekintjük, azt láthatjuk, hogy minden hónapban volt több eltűnés is. Zömében a már említett korosztály volt érintett. De akadtak idősebbek is. Lapunk tavaly szeptember 9-én adott hírt egy korosabb férfi utáni, eredményes kutatásról. „Egy szedresi nő tett bejelentést a rendőrségen, mert idős hozzátartozója szeptember 8-án eltűnt otthonról. A férfi keresését szekszárdi egyenruhások megkezdték. A kutatásban résztvevő rendőrök között volt Rikkers Péter törzszászlós is, aki Szedresben kiváló helyismerettel rendelkezik.

A nyomozó pénteken délután a település melletti bokros részen, a vasúti sínek mellett találta meg a legyengült férfit. Rikkers Péter azonnal értesítette a keresésben résztvevő többi rendőrt, és a bokros területről közösen kivitték a férfit, majd hívták a mentőket, akik kórházba szállították. Az egyenruhások a kutatáshoz kérték a Szekszárdi Kutató-Mentő Egyesület tagjainak segítségét is, de munkájukra ezúttal nem volt szükség.”

Volt, akin már nem lehetett segíteni

Amint azt annak idején megírtuk, november 29-én Szekszárdon tűnt el egy idős helyi férfi. Őt végül sajnos holtan találták meg december 1-jén.