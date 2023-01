Mint arról tegnap már beszámoltunk, január utolsó hétvégéjén hat anyagi káros baleset történt a vármegye útjain. Január 30-án, hétfőn viszont nem érkezett balesetről bejelentés a rendőrségre.

Ittas sofőr azonban a tegnapi napon is akadt, mégpedig három is. Szekszárdon reggel nyolc óra után röviddel egy helyi férfinél mutatott pozitív értéket a szonda. Tolnán este tíz után egy helyi fiatalembert bírságoltak a kollégák hasonló ok miatt. Györkönyben pedig egy nővel szemben kellett intézkedni ittasság miatt, esetében büntető feljelentés készült.

A kép illusztráció. (Fotó: Shutterstock)

A hétvégi közúti ellenőrzések során megyeszerte akadtak olyan járművezetők, akik a vezetés megkezdése előtt szeszes italt fogyasztottak. Öt esetben közigazgatási bírsággal zárult az intézkedés, míg három férfi ellen büntetőfeljelentést tettek a járőrök.

A legkirívóbb eset Nagymányokon történt vasárnap délután, ahol egy 49 éves helyi lakost igazoltattak a rendőrök. A férfi egy nagy teljesítményű quaddal közlekedett, azon hatósági jelzés és biztosítás sem volt. A nyilvántartó adatai szerint a férfi nem rendelkezik a jármű vezetéséhez megfelelő képesítéssel, ráadásul a járművezetéstől eltiltás hatálya alatt is áll. Végül a szonda is pozitív értéket jelzett, ezért az egyenruhások további mintavételre előállították és büntető eljárást indítottak ellene.