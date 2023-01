A 25 éves sofőrt decemberben két alkalommal, majd január harmadikán is igazoltatták a rendőrök. Mindannyiszor egy rendszám nélküli, forgalomból kivont autóval furikázott úgy, hogy vezetői engedélye nincs, KRESZ vizsgát soha nem tett – tájékoztatta portálunkat a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság.

Az első és a harmadik igazoltatás Kalaznón történt, a második esetben Hőgyészig tartott az út. A második - december végi - esetnél azt is megállapították a rendőrök, hogy az évekkel korábban forgalomból kivont jármű nem a tankból, hanem egy, a motortérben elhelyezett műanyag kannából kapja az üzemanyagot. A hőgyészi igazoltatás alkalmával a szonda is pozitív értéket mutatott, így a férfit előállították a járőrök további mintavételre, és ittas vezetés miatt is feljelentették.

Január 3-án, az előállítását követően eljárás alá vont személyként hallgatták ki a szabályszegőt, de nem kívánt vallomást tenni. Azt követően őrizetbe vették. A szabálysértési előkészítő eljárást a Tamási Rendőrkapitányság Rendészeti Osztályán folytatják.