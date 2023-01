Az oda látogató gimnazistáknak Farkas Gabriella Nóra, a Bűnügyi, Technikai -és Helyszínelő Alosztály vezetője tartott előadást a rendőri szakmáról, valamint a beiskolázással kapcsolatos tudnivalókról is tájékoztatta az érdeklődőket. A tanulók ízelítőt kaptak a rendőri munka sokszínűségéről, megnézték az ORFK imázsfilmjét, és a Körmendi Rendvédelmi Technikum bemutatkozó filmjét is. Azt követően körbejárták a rendőrségi épületeket, megnézték a „rabosító” helyiséget, az előállítót, valamint a helyszínelő autó felszereltségét is láthatták.

Fotó: Police.hu

A programra Gyönkről a Tolnai Lajos Gimnáziumból, Simontornyáról a Vak Bottyán Gimnáziumból és a helyi Béri Balogh Ádám Katolikus Gimnáziumból érkeztek a fiatalok. A rendezvény kötetlen beszélgetéssel zárult.