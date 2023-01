Elképzelhető, hogy azért nem autóval ment, mert az autóvezetői jogosítványát korábban elvették tőle, ezt már egy másik ismerőse mondta.

Sokak barátja volt a férfinek, akit nagyon szerettek. Kamasz fia és óvodáskorú kislánya is gyászolja. A gyerekek két édesanyától születtek. Barátai elmondása szerint a halála előtt békült ki a kislánya édesanyjával.

Láthatóan imádta a járműveket

A fiatalember Facebook oldalának profilképén egy német gyártmányú autó előtt áll, ugyanezzel a kocsival több fotót tett fel a közösségi oldalra. A nagyobb fényképen a motorjával látható bukósisakban. Egyik ismerőse arról ír hozzászólásában, hogy a férfi a balesete előtt írt neki szülinapi köszöntést. Van, aki arról ír, hogy sokkot kapott, hogy elhunyt, sokan fel sem tudják fogni, hogy már nincsen. „Nagyon jó ember voltál, nagyon jó barátom voltál, az Angyalok vigyázzanak Rád” - írta egyikük. A részvétnyilvánítások sora érkezik a családnak.

A Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság közleményében kér minden közlekedőt, hogy mielőtt útnak indulnak, mérjék fel az időjárási viszonyokat. Téli útviszonyok között, még ha néhány órára ki is süt a nap, a motor tapadása a hideg aszfalton nem olyan, mint a melegebb időben. Télen, amennyiben nem muszáj, ne üljenek motorra. Szálljanak inkább autóba, vagy a közösségi közlekedési eszközöket használják. A sebességhatárokat pedig mindig tartsák be, hogy a váratlan helyzetekben is megfelelően tudjanak reagálni.

Mint azt megírtuk, a legutóbb tavaly július elején történt halálos motoros baleset Tolnában. Akkor egy kisteherautóval ütközött össze egy motoros az 56-os főút 13-as kilométerszelvénye közelében, Várdomb térségében.