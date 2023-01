Többen tettek feljelentést Dombóváron 2023. január 13-án, mert az előző éjszaka ismeretlen megrongálta az utcán parkoló autójukat és házuk kaputelefonját. A rendőrök a bejelentéseket követően azonnal adatgyűjtésbe kezdtek. A beszerzett adatok alapján egy 18 éves helyi fiatalt hoztak összefüggésbe a rongálásokkal.

Forrás: police.hu

A fiú elismerte a nyomozóknak, hogy ő rongálta meg csütörtök éjjel az utcán parkoló kocsikat és a kaputelefont is. Elmondta, hogy aznap töltötte be a 18. életévét, és azt gondolta, hogy most már bármit megtehet. A városban sétálgatott, közben sokat ivott, és még valamin fel is dühítette magát, ezért négy kocsi tükrét is lerúgta, emellett egy kaputelefonba is beleöklözött.

police.hu



Hogy tetézze a bajokat, hazafelé menet egy kocsi ablakát is betörte, mert látott benne pár száz forint apró pénzt, melyet magával is vitt. Azt is elismerte a rendőröknek, hogy korábban az egyik helyi üzletből is lopott.

police.hu

A 18 éves fiút ötrendbeli rongálás, egy rendbeli garázdaság és kétrendbeli lopás vétség miatt hallgatták ki gyanúsítottként a dombóvári nyomozók.