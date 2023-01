A Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság a közösségi oldalán (is) felhívja a polgárok – különösen az idősebbek és családtagjaik – figyelmét arra, hogy miként az ördög, úgy a trükkös tolvajok sem alszanak...

A bűnözők elsődleges célja valamilyen ürüggyel bejutni a lakásba. Számos történettel próbálkozhatnak. Ha sikerül ajtón belülre kerülniük, megpróbálják elterelni áldozatuk figyelmét. Általában párosan járnak, így amíg egyikük lefoglalja a gyanútlan tulajdonost, a másik átkutatja a lakást, és minden mozdítható értéket elemel, amit csak ér.

A rendőrség ezúton is kéri, mindenki figyelmeztesse idős rokonait: ne engedjenek be idegeneket az otthonukba. A téma fontosságára tekintettel meg is osztották a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács kampány-videóját, amely alább megnézhető. Tanulságos.