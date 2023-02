Fűteni kell, hiszen tél van, és akad bőven olyan lakás, ahol nem a távfűtés ad meleget. De hogyan szabad? Ezt Köves Péter tűzoltó főhadnagytól, Tolna Vármegye Katasztrófavédelmi Igazgatóságának sajtószóvivőjétől kérdeztük.

A szakember elmondta, fűtésre többségében tűzifát használnak, de előfordul brikett, pellet, szén is. A tűzifánál fontos, hogy száraz legyen, hogy ne legyen vegyszerrel átitatva, például nem szabad bútorlapokkal, járólappal, parkettával fűteni. Különben korom, kátrány képződik, amely lerakódik a füstjáratokban, kéményben, a kátrányt pedig csak a kémény elbontásával lehet eltávolítani. Ilyen lerakódás okozza a kéménytüzet, tavaly emiatt a megyében harminc alkalommal riasztották a tűzoltókat, idén pedig az eltelt másfél hónap alatt öt kéménytűzhöz kellett menniük.

A szomszédokat bosszantó füst eregetése több mint illetlenség, szabálytalanság is. Az elkövető ellen az emiatt bosszankodó szomszédok közérdekű bejelentést tehetnek. Egyébként a nem megfelelő tüzelőanyag égetése miatti füst, amellett, hogy kellemetlenséget okoz a környéken élőknek, komoly veszélyt jelenthet annak is, aki így fűt. Nem csak az esetleg keletkező mérgező gázok miatt, hanem, mert, ha nem megfelelő az égés, szénmonoxid keletkezik, az pedig halálos lehet. Ezt gyakran az is okozza, hogy a jól záró ajtók, ablakok miatt nem jut elegendő oxigén az égéshez, s emiatt keletkezik a gyilkos gáz. Okozhatja ezt egy konyhai szagelszívó is, ami mintegy visszaszívja a kéményen távozó égésterméket.

Köves Péter elmondta, szerencsére a vármegyében emiatt nem volt tavaly sem haláleset, viszont egyre többször mennek szirénázva a tűzoltók azért, mert riaszt a lakásban lévő szénmonoxid érzékelő. Négy évvel ezelőtt Tolnában 19, két éve 21, tavaly pedig 27 esetben kellett emiatt vonulniuk.

Érdekességként vagy inkább figyelmeztetésként megjegyezte, a 27-ből 6 esetben fürdőszobai vagy konyhai átfolyós vízmelegítő okozta a mérgező gáz képződését, mert az égéshez nem volt megfelelő a levegő utánpótlás. Az esetek szaporodását egyébként az is okozhatja, tette hozzá, hogy szerencsére egyre több lakásban van ilyen riasztókészülék.

Közeledik a tavasz, amikor a hobbikertekben, gazdaságokban, tanyák körül úgy takarítanak, hogy szabadtéren tüzet raknak venyigéből, avarból, letört ágakból. Ám a tűz könnyen továbbterjed. Idén emiatt már nyolcszor kellett a tűzoltóknak megfékezni az elszabadult lángokat, s így is két hektáron vált minden a lángok martalékává. Napjainkban még nincs tűzgyújtási tilalom, de az ilyen égetéskor nem szabad a tüzet felügyelet nélkül hagyni. Meggyújtása előtt pedig célszerű egy vödör vizet vagy homokot előkészíteni az oltáshoz, ha pedig közben feltámad a szél, nyomban el kell oltani a lángokat.