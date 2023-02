Mint arról már többször is hírt adtunk, a különösen a Dunántúlon, s így Tolna vármegyében is tomboló viharos szél jelentős károkat okozhat. Az elmúlt napok, hetek csapadékos időjárása miatt átázott talajból a viharos, nem ritkán 100 km/órás sebességű szél gyökerestől fordíthatja ki még az egészséges fákat is.

Így történt ez Bonyhádon, ahol az orvosi ügyelet épületére, illetve annak udvarára dőlt egy fa, amint azt Csullag Zsolt háziorvos közösségi oldalán megosztotta.

Bonyhád, orvosi ügyelet (Fotó: FB)

A paksi hivatásos és a helyi önkéntes tűzoltókat riasztották Dunaszentgyörgyre, ahol a Várdomb utcába dőlt egy fenyő az utcára, forgalmi akadályt képezve az arra közlekedők előtt.