Az ítélet tényállása szerint az enyhe mentális retardációban szenvedő, húszas éveiben járó sértett nő prostituáltként dolgozva ismerte meg I. rendű vádlott férfit és házastársát, II. rendű vádlottat, akik 2017 nyarán szolnoki házukba fogadták a tevékenységét ezután már a vádlottak utasításai, elvárásai szerint folytató sértettet. A sértettről erotikus fényképfelvételeket II. rendű vádlott készített, aki ezeket a fotókat és a sértett adatait egy internetes oldalon regisztrálta és hirdette - tájékoztatta portálunkat dr. Bajusz János sajtótitkár.

I. rendű vádlott a sértettet több ízben fizikailag bántalmazta, továbbá veréssel fenyegette arra az esetre, ha nem az utasításaiknak megfelelően végzi a szexuális szolgáltatást. Előfordult, hogy a sértett 9 órától másnap 2 óráig folyamatosan dolgozott, átlagosan naponta 10-18 férfit kiszolgálva prostitúciós tevékenységével. I. és II. rendű vádlott a sértettet Magyarország különböző városaiban található bérelt apartmanokba szállította, ott is végeztetve vele a tevékenységet. Ezen felül a vádlottak Európa különböző országaiba, így Svájcba, Spanyolországba, Egyesült Királyságba is szerveztek a sértettnek szállást, internetes oldalakon hirdetést, és ott is – tevékenységét ellenőrizve – prostitúciós szolgáltatásnyújtást végeztettek vele. A sértett kötelezettsége volt, hogy teljes bevételét a vádlottnak adja át.

Amikor a keresményéből saját magára költött, akkor I. rendű vádlott bántalmazta, volt, hogy kenyérvágó deszkával illetve sodrófával ütötte. A sértett fejében többször megfordult a szökés gondolata, ugyanakkor nem volt hová mennie lakni, nem rendelkezett megtakarítással, nem voltak olyan személyi kötődései, akik segíteni tudtak volna az újrakezdésben, így ebből és mentális állapotából is kifolyólag, kiszolgáltatott helyzete okán nem látott kiutat.

A sértett 2020 januárjában III. és IV. rendű vádlotthoz költözött, akiknél 2020 áprilisáig tovább folytatta a tevékenységét azok utasításaiknak megfelelően. Ezen vádlottak a sértettet ugyancsak rendszeresen veréssel fenyegették, ha lemond egy kuncsaftot, vagy ha kevesellték a fogadott kuncsaftok számát. A sértett végül egy kuncsaftja segítségével feljelentést tett III. és IV. rendű vádlott ellen, amelynek megtételét követően védett házban helyezték el.

De a sértett végül onnan visszaköltözött I. és II. rendű vádlotthoz, amely döntésében szerepet játszott az is, hogy benne ekkor már I. és II. rendű vádlott irányába Stockholm-szindróma alakult ki, azaz érzelmileg kötődött az őt korábban már kihasználó és bántalmazó vádlottakhoz. A sértett ezután is folytatta I. és II. rendű vádlott irányításával és utasításával tevékenységét, többek között Svájcban, Spanyolországban, az Egyesült Királyságban, Szolnokon, Mosonmagyaróváron, Győrben, Komáromban, Miskolcon, Egerben, Szegeden, Bonyhádon, Szekszárdon, Pécsen, Debrecenben, Nyíregyházán.

I. és II. rendű vádlott legalább 7.015.448 forint, III. és IV. rendű vádlott 2.728.000 forint bevételre tett szert a sértett szexuális tevékenységének köszönhetően. A törvényszék I. és II. rendű vádlottat társtettesként, folytatólagosan elkövetett emberkereskedelem és kényszermunka bűntettében, valamint kerítés bűntettében, míg III. és IV. rendű vádlottat társtettesként, folytatólagosan elkövetett kerítés bűntettében mondta ki bűnösnek, és őket 9 év fegyház, 6 év fegyház, illetve 3 év börtön és 2 év börtön fokozatú szabadságvesztésre ítélte, valamint velük szemben 350.000 – 350.000 forint, illetve 1.015.000 – 1.015.000 forint pénzbüntetést szabott ki, továbbá a bűncselekménnyel elért gazdagodásuk erejéig vagyonelkobzást rendelt el.

Az ítélet nem jogerős, az ügyész a vádlottak terhére súlyosítás végett, a vádlottak és védőik felmentés végett jelentettek be fellebbezést. Az ügy a Pécsi Ítélőtáblán folytatódik.