Tolnában az elmúlt időszakban a sérüléssel végződő balesetek több mint 10 százalékában ittas volt a sofőr. Az ittasan okozott balesetek megelőzése érdekében az egyenruhások folyamatosan ellenőrzik a járművezetőket a vármegye útjain.

A kép illusztráció (Fotó: Shutterstock)

A rendőrök február 18-án az éjszakai órákban igazoltattak egy 44 éves nagykörűi lakost, aki az M6-os autópályán Bátaszék térségében közlekedett. A férfival szondát fújattak, mely igen magas értéket mutatott, ezért őt további mintavételre előállították, és a jogosítványát is elvették.

Szintén szombaton egy részeg sofőr előbb balesetet okozott Szekszárdon, a Remete utcában, majd elhajtott a helyszínről. Rövid időn belül megtalálták, és előállították, mert a nála alkalmazott szonda igen magas értéket mutatott. A 49 éves helyi férfi jogosítványa bánta a vakmerő manővert.

A harmadik ittas sofőrt szintén Szekszárdon szűrték ki a forgalomból: a 29 éves helyi férfi azon felül, hogy ittasan ült a volán mögé, tetézte a bajt azzal, hogy nincsen vezetői engedélye sem. Amikor kérték tőle az okmányait, a sofőr egy lakcímkártyát tudott csak átadni. Az okmányai ellenőrzésekor derült ki, hogy nem a saját, hanem utasa iratát adta át a kollégáknak. A sofőrnek ezek miatt nem csak ittas és engedély nélküli vezetés, de személyes adatokkal visszaélés miatt is felelnie kell.

Az egyenruhások Felsőnyéken és Bonyhádon is ittas sofőrrel szemben intézkedtek a hétvégén.

Mint közismert jó ideje az eltiltás hatálya alatti vezetés is bűncselekmény, vagyis ha valakit a rendőrség vagy a bíróság jogerősen eltilt a jármű vezetésétől, de a sofőr ennek ellenére még is a volán mögé ül. A statisztikák szerint az ilyen bűncselekményt elkövetők száma sem csökken, csaknem mindennap akad olyan sofőr, aki eltiltás hatálya alatt vezet járművet. A vármegyei rendőrök ezúttal Dombóváron és Tamásiban is intézkedtek ilyen sofőrrel a hétvégén, egyiküknek ráadásul sosem volt jogosítványa. Mindkettőjük ellen büntetőeljárás indul.