A csalási módszer neve „vishing”, ami egy olyan csalárd telefonhívás, mely érzékeny adatok megszerzését célozza, sőt a hívó többnyire pénz átutalására is megpróbálja rávenni a hívott felet. A csalások lényege, hogy a magukat többnyire banki ügyintézőnek kiadó ismeretlenek ráveszik a „gyanútlan” ügyfeleket, hogy személyes adataik ellenőrzését követően pénzügyi és biztonsági adataikat is adják meg. Legtöbbször egy távoli elérést biztosító program – az AnyDesk – telepítését kérik, így akár asztali számítógépen, tableten vagy okostelefonon keresztül is lehetővé válik a két eszköz közötti kapcsolat. A program segítségével a csalók átveszik az eszközünk feletti irányítást.

A bűnözők többféle módon is visszaélhetnek a megszerzett adatainkkal. Az egyik módszer, ha a tanácsokat követve „önként utalunk el pénzt” egy idegen számlaszámra. Jellemzően ezt kéri az ügyintéző, arra hivatkozva, hogy a számlánkat támadás érte, ezért kell biztonságos – általa megadott – számlaszámra átutalni az összeget.

Amennyiben telepítettük az „ügyintéző” útmutatásai alapján a távoli elérést biztosító programot, akkor a másik fél „önkiszolgáló” üzemmódban akár maga is indíthat utalást, így megcsapolva a számlánkat.

Az is előfordulhat, hogy banki adatainkat megszerezve sajátjukként használják a folyószámlánkat. Ilyenkor egy másik átvert személlyel utaltatják a pénzt a mi számlaszámunkra, abból vásárolnak, vagy csak tovább utalják egy következő számlaszámra. Az is gyakori, hogy a hitelkeretünk terhére vesznek le pénzt a számlánkról.

Az ilyen módon végrehajtott tranzakciók nagyon nehezen nyomon követhetők, a pénz visszaszerzése ritkán jár sikerrel.

Mit tehet azért, hogy ne váljon áldozattá?

Legyen óvatos a kéretlen telefonhívások során, kezelje fenntartásokkal az ott hallottakat!

Amennyiben sürgető a hívás, vagy az üzenet, az is gyanús! Mindig gondolja át alaposan, amit hallott, ne válaszoljon meggondolatlanul!

Gyanús telefonhívás esetén ne adjon meg személyes adatokat, szakítsa meg a beszélgetést!

A kijelzett telefonszámot célszerű vissza ellenőrizni, online kereséssel, weboldalról, esetleg banki szerződésről, hogy valóban a pénzintézet száma, vagy sem?

Ne a kijelzett szám visszahívásával próbálkozzon, az lehet hamis, amit esetleg direkt a csalás céljából hoztak létre.

Ellenőrizze a telefonáló személy kilétét is, valóban a pénzintézet alkalmazottja, vagy sem.

A banki ügyintézők soha nem kérik a betéti, vagy hitelkártya PIN kódját, CVV-kódját, illetve az online banki jelszavát sem, ha valaki ilyet kér, soha ne adja meg!

A bankok nem kérik telefonon utalás indítását!

Soha ne telepítsen informatikai eszközeire ismeretlenek kérésre olyan programot, amit nem ismer!

Ha ilyen gyanús, csalási szándékú hívása volt, azt haladéktalanul jelentse be bankjának!

További információkat talál a témával kapcsolatban a www.kiberpajzs.hu oldalon.