Az ezredes – aki biztonsági szakértőként tevékenykedik – február 21-én az EU Bravo CPT csapat részeként kezdte meg segítő munkáját. A magyar szakértő áttekintette az előző csapat biztonsági dokumentációját, amelynek kiegészítését már meg is kezdte. Ezen túl előkészítői jelleggel a csapat biztonságát célzó áttekintő információkat juttatott el a csatlakozó szakértőknek. Felhívta figyelmüket, hogy internetkapcsolat nélkül is elérhető térképpel, megfelelő egészségvédelmi eszközökkel is rendelkezzenek, ezek ugyanis elengedhetetlenek a törökországi munkavégzéshez.

A földrengés sújtotta Törökországba a HUNOR Mentőszervezet hazaérkezése után két szakértőt delegált a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, egyikük logisztikai háttértámogatóként, másikuk a polgári védelmi csoport biztonsági szakértőjeként tevékenykedik.

Mint azt megírtuk, dr. Hábermayer Tamást február 20-án választották ki a Törökországban működő EU polgári védelmi csoportba.

Ugyancsak megírtuk, Visnyei Adorján Zsolt szintén a HUNOR tagjaként segítette a mentési munkálatokat Törökországban. A Szekszárdon tűzoltóként dolgozó életmentővel készült beszélgetést a TEOL podcast csatornáján hallgathatja meg.