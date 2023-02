Amint azt megírtuk, szombaton röviddel éjfél után Szekszárdon egy férfi letért az úttestről autójával, ahol két fát, valamint egy villanyoszlopot tőből kidöntött.

Alig egy órával később Bátán is történt egy anyagi káros baleset. Negyed kettőkor a Fő utcán közlekedett autóval a Vágóhíd utca irányából a Petőfi utca irányába egy férfi, amikor haladása során ismeretlen okból letért az úttest jobb szélén található útpadkára - ahol fékezés nélkül- egy beton villanyoszlopnak ütközött, mely ennek következtében eltörött, kimozdult a helyéről. A kocsi 21 éves sofőrje a biztonsági övet nem használta és a szonda is pozitív értéket mutatott, így őt is előállították további mintavételre.