Helybenhagyta a másodfokon eljáró Szekszárdi Törvényszék a március 2-án, csütörtökön tartott nyilvános ülésén a Paksi Járásbíróság közúti baleset okozásának vétsége miatt hozott elsőfokú ítéletét. Azaz, 450 napi tétel, összesen 450 ezer forint pénzbüntetésre és 1 év 4 hónap közúti járművezetéstől eltiltásra ítélt jogerősen egy harmincas évei elején járó kiskunhalasi férfit. A vádlottnak a bíróság a pénzbüntetés megfizetésére tíz havi részletfizetést engedélyezett. Bármely részlet elmulasztása esetén a pénzbüntetést, illetve annak hátralevő részét szabadságvesztés büntetésre kell átváltoztatni.

Az ítélet tényállása szerint a vádlott 2021. május 16-án kora délután, jó látási viszonyok között az M6 autópálya jobb pályatestének menetirány szerinti jobb oldali külső forgalmi sávjában Budapest irányából Baja felé közlekedett Audi A6 típusú személygépkocsijával. Figyelmetlensége miatt későn észlelte maga előtt a vele azonos irányba és azonos forgalmi sávban haladó, Fiat Bravót. A vádlott 50 százalékos átfedéssel ütközött a Fiat személygépkocsi hátuljának.

Az ütközést követően a Fiat a menetirány szerinti jobb oldali leállósávot szegélyező szalagkorlátnak csapódott, ott többször megpördülve az autópálya jobb pályatest menetirány szerinti jobb oldali külső és belső forgalmi sávján elválasztó terelővonalán állt meg. Az Audi az ütközés helyétől 230 méterre a jobb pályatest menetirány szerinti jobb oldali forgalmi sávja melletti leállósávban nyerte el nyugalmi helyzetét. Ennek a járműnek az ütközés előtti haladási sebessége 150-156 kilométer per órában, míg a Fiat személygépkocsi ütközés előtti haladási sebessége óránkénti 88-90 kilométerben határozható meg.

A vádlott terhére észlelési, cselekvési késedelem róható. A baleset abban az esetben lett volna elkerülhető, ha a vádlott a Fiatot időben észlelve, mellette az autópálya jobb pályatest menetirány szerinti jobb oldali belső forgalmi sávjában haladt volna el.

A baleset következtében a Fiat személygépkocsi – biztonsági övet használó – vezetője nyolc napon túl gyógyuló súlyos sérüléseket, többek között csigolyatest elmozdulással járó törést, borda törést, mellűri vérgyülemet szenvedett el. Kórházi kezelése idején, 2021. augusztus 23-án életét vesztette. Halálának közvetlen oka szívelégtelenség volt.

Kétséget kizáróan nem igazolható, hogy a sértett halála az elszenvedett balesettel okozati összefüggésben következett be. A baleset következtében a Fiat jobb első – biztonsági övet használó – utasa nyolc napon túl gyógyuló súlyos sérüléseket, többszörös bordatörést, koponyazúzódást, a nyaki gerinc rándulását és húzódását és hasfali zúzódást szenvedett el, amely sérülések tényleges gyógytartama 8-10 hétre tehető.

A baleset azért következett be, mert a vádlott megszegte a KRESZ azon rendelkezést, amely szerint a jármű sebességét úgy kell megválasztani, hogy a vezető a járművét meg tudja állítani az általa belátott távolságon belül és minden olyan akadály előtt, amelyre az adott körülmények között számítania kell. A vádlott megszegte továbbá a KRESZ azon rendelkezését is, amely szerint autópályán legfeljebb 130 kilométer per órás sebességgel szabad közlekedni.

A törvényszék a vádlott és védője büntetés enyhítését célzó fellebbezése okán indult fellebbviteli eljárás során megállapította, hogy a járásbíróság a szankció meghatározása során figyelemmel volt a büntetés kiszabásának büntető törvényben rögzített elveire, a feltárt enyhítő körülményeket – büntetlen előélet, megbánást is tanúsító beismerés – és súlyosító körülményeket – kedvezőtlen közlekedési előélet, több személynek okozott sérülés – súlyuknak megfelelően értékelte. Így az egyébként egy évig terjedő szabadságvesztéssel fenyegetett bűncselekményért kiszabott, a szabadságvesztéshez képest enyhébb büntetési nemnek számító, a cselekmény tárgyi súlyához és a terhelt vagyoni-jövedelmi körülményeihez is igazodó pénzbüntetés törvényesnek, az egyéni és társadalmi bűnmegelőzés biztosítása érdekében szükségesnek, egyben célravezetőnek tekintendő. Így annak enyhítése nem indokolt.