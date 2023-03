Még 2022 nyarán indult büntetőeljárás a Szekszárdi Rendőrkapitányságon nagyobb értékre elkövetett csalás gyanúja kapcsán egy autó bérbeadással foglalkozó cég képviselőjének feljelentése alapján, melyhez újabb, hasonló jellegű bűncselekmény miatt folytatott eljárást is egyesítettek. A cselekmény súlyára tekintettel a nyomozást a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság átvette. Jelenleg különösen nagy értékre elkövetett csalás bűntett és más súlyos bűncselekmények elkövetésének megalapozott gyanúja miatt folyik az eljárás.

Az 57 éves férfi lakásán két fegyvert vagy annak utánzatát is lefoglalták a rendőrök. (Fotó: police.hu)

Egy, az esettel összefüggésbe hozható 43 éves budapesti férfit korábban már – más ügyben – letartóztatott a bíróság. A bűnbanda tagjai szervezetten követték el a bűncselekményeket, mely során fiktív szerződéskötések által jutottak csalárd módon nagy értékű autókhoz és ingatlanokhoz.

A bűncselekmények súlyossága miatt, illetve azért, mert az információk szerint az ingatlanban lőfegyverek is lehettek, összehangolt akció keretében a Tolna vármegyei rendőrök közreműködésével a Terrorelhárítási Központ munkatársai 2023. március 29-én egyszerre két helyszínen – Szekszárdon és Bonyhádon – is elfogtak egy-egy férfit, apát és fiát, a cselekmények főszervezőit.

Több mint 11 millió összegben valutát és forintot foglaltak le a nyomozók (Fotó: police.hu)

A helyi rendőrök a napokban számos ingatlanban, több ügyvédi irodában is tartottak kutatást, ahonnan számos dokumentumot foglaltak le. A vagyonvisszaszerzés érdekében lefoglalásokra és zár alá vételekre is sor került. Ezidáig öt nagy értékű – közel 120 millió forint értékű – gépkocsit, több mint 11 millió összegben valutát és forintot foglaltak le a nyomozók.

Emellett zár alá vettek egy közel 300 millió forint értékű ingatlant is. A kutatások alkalmával mindkét helyszínen kábítószergyanús anyagot is találtak. Az 57 éves férfi lakásán két fegyvert vagy annak utánzatát is lefoglalták. Emellett bankszámlákat és bérelt széfeket is zároltak a nyomozók.