A fiúnak délután öt óra körül veszett nyoma Tolna-Mözs otthonukból. Eltűnésekor szürke pulóvert és kék nadrágot viselt – tájékoztatott a Facebook oldalán a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság. Hozzátették: „Gergő az emberekkel nem nagyon kommunikál, visszahúzódó”. A fiút nagy erőkkel keresik.

Nyári Gergő Dávidot keresik. Fotó: Facebook

Aki bármilyen információval rendelkezik Nyári Gergő Dávid eltűnésével kapcsolatban, hívja haladéktalanul a +36 74 501 106-os számot, vagy a 112-és segélyhívót!

A kisfiú úgy tudott kijutni az ingatlan területéről, hogy a viharos szél következtében kinyílt a kertkapu – tudtuk meg Komlósiné Kiss Anettől, a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság szóvivőjétől.

Legalább százan csatlakoztak a kereséshez

Nagyon sokan, legalább száz ember keresi a ma délután eltűnt mözsi kisfiút, Nyári Gergő Dávidot – tájékoztatta lapunkat este háromnegyed kilenc tájban a tolnai polgárőrség elnöke. Szilák Henriette elmondta: a mözsi kisfiú eltűnéséről délután 5 óra körül érkezett bejelentés, előbb a rendőrség, majd fél hat körül a polgárőrség is megkezdte a keresést. A tolnai és szekszárdi rendőrökön és a polgárőrökön kívül a Szekszárdi Kutató-Mentő Egyesület keresőkutyás egysége, valamint civilek, főként ismerősök is csatlakoztak a kisfiú felkutatásához.

Szilák Henriette arról is tájékoztatott,hogy a kutatás a fiú lakhelyénél, a Tolnai utcában és környékén indult, majd egyre távolabbi helyszíneken folytatódott. A mözsi fő utca, a Szent István utca végén kezdődik a mözsi határ, itt is nagy területen zajlott a kutatás, egyelőre eredménytelenül.

Ugyanakkor a város többi részén is keresik a kisfiút, gyalogosan és autókkal is. Úgy tudni, hogy a keresőkutya a háztól elindult egy nyomon, de ez sem járt eredménnyel. A kutyás keresést a viharos szél is nehezíti.

A gyermek utáni kutatást most a magánházaknál felszerelt kamerák által rögzített felvételek ellenőrzésével folytatják, hátha valahol rögzítették a fiú útvonalát.

Amint bővebb információnk lesz, írásunkat frissítjük!