Bilincsben, vezetőszáron, két fegyőr kíséretében érkezett a Szekszárdi Törvényszékre hétfő reggel egy fiatalember. Több ember sérelmére elkövetett emberölés bűntettének kísérlete, súlyos testi sértés bűntettének kísérlete és két rendbeli rongálás vétsége – ez a bűnlajstrom szerepel ügyiratában. A román állampolgárságú személy vádlottként tett vallomást. Döntő többségében – tolmács segítségével – román nyelven, bár, mint néhány megjegyzése bizonyította, a magyar nyelvet is viszonylag jól bírja.

Fotó: Mártonfai Dénes

Tolna megye egyik községében (mint azt korábban megírtuk, Kajdacson - a szerk.) dolgozott az őt befogadó családnál, ahova kiterjedt, Erdélybe átnyúló rokoni kapcsolatok révén került. Munkája fejében ellátást kapott, elmondása szerint szűkösen, pénzt pedig, ugyancsak állítása szerint, még kevesebbet. Nagyjából két évet töltött befogadóinál, ám az utolsó négy hónapban a kezdeti, viszonylag jó kapcsolat rosszra fordult. A vádlott azt is nehezményezte, hogy nem kaphatta kézhez esetleges távozásához szükséges hivatalos iratait.

A felgyülemlett gyúanyagot egy szikra 2021. december 31-én, szilveszterkor lobbantotta lángra. A szeszes italt fogyasztó vádlott összeveszett a sértettel és dühében megrongálta az udvaron leállított Mercedes Sprinter típusú járművet, betörve annak valamennyi jobb oldali üvegét. Ugyancsak betörte a sértett lakóházának bejárati és előszobai ajtajának egyes üvegezett részeit, valamint megrongálta a ház biztonsági rendszerét képező egyik kameraegységet.

Ám sokkal súlyosabb dolog is történt. A dühét fékezni nem képes vádlott késsel felfegyverkezve keveredett több jelenlévő személlyel is összetűzésbe. A tulajdonát képező 20,5 centiméter nagyságú, 9,5 centiméter élhosszúságú bicskát használta is. A kezében maradt, már sajnálja, hogy így történt – jegyezte meg. Késsel a kezében az egyik sértettnek egy személyautó nyitott ablakán keresztül csapott oda, többször is. Az őt hátulról lefogó másik sértettet bordáinál ütötte meg, a harmadik sértettet pedig a combjánál. A marokra fogott késsel meg is sebezte a kárvallottakat.

Fotó: Mártonfai Dénes

A vádirati tényállás szerint az első sértettet legalább kettő, a mellkast és mindkét felső végtagot érő eszközös élhatású erőbehatás érte. A bántalmazás következményeként közvetett, avagy potenciálisan közvetlen életveszélyes sérülés is létrejöhetett volna. A következő sértettnél a mellűrbe hatoló szúrás légmellet, közvetett életveszélyes sérülést okozott. A harmadik sértettnek viszonylag szerencséje volt: a bal combjának közepét ért szúrást egy fém cigarettatárca tompította. Utóbbi esetben a sérülés gyógytartama nyolc napon belüli volt, azonban súlyosabb sérülés kialakulásának is fennállt a reális veszélye.