A tini „ismerős lehet” a TEOL olvasóinak is akik közül rengetegen felháborodtak, miután tavaly decemberben hírt adtunk róla, hogy egy fiatal lány lopott a szekszárdi kórházból. Ahogy azt megírtuk, a történtek idején még csak 14 éves lány ellen akkor már a sokadik alkalommal indult eljárás. A kamasszal szemben nemcsak a szekszárdi, de a tamási rendőrök is számos alkalommal intézkedtek. A lopássorozata miatt indult nyomozást nemrégiben vádemelési javaslattal zárták le az ügyében eljáró rendőrök.

A 15 éves fiatalt eltűnés miatt is több, mint négy tucatszor körözték az elmúlt években.

A lányt különböző bűncselekmények elkövetése miatt az előző év vége óta is többször előállították. Hol boltokból lopott, hol állatorvosi rendelőbe surrant be, és onnan vitt el pénztárcát. Előfordult az is, hogy egy zeneiskola folyosóján levő kabátból lopta el a pénztárcát, de az is, hogy lopott bankkártyákkal fizetett vagy akart fizetni különböző helyeken.

A megrögzött tolvaj március 2-án a szekszárdi német színházba surrant be, ahol több alkalmazott pénztárcáját is elemelte. Az utolsó esetet követően a nyomozók őrizetbe vették, majd a bíróság bűnügyi felügyelet alá helyezte. Ez azt jelenti, hogy nem hagyhatta volna el a részére kijelölt nevelőotthont.

A lány azonban már a bírósági tárgyalást követően megszökött. A bátaszéki rendőrök fogták el március 7-én a városban. Ismét őrizetbe vették, a bíróság pedig szerdán letartóztatta. Korára való tekintettel a kamaszt nem börtönbe vitték, hanem javítóintézetbe szállították.