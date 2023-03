Ahogy azt korábban már megírtuk, egy szászvári nő lopásról tett telefonon bejelentést a rendőrségre 2022. december 6-án, mert a szekszárdi kórház egyik kórterméből ismeretlen ellopta a pénztárcájából 80.000 forintját és a papucsát. A gyanú egy akkor még 14 éves lányra terelődött, akit a rendőrök akkor el is fogtak és megtalálták nála az ellopott értékek egy részét is.

Ezt követően többször állították elő az azóta 15. életévét betöltött fiatalkorút az egyenruhások. Hol boltokból lopott különböző termékeket, hol állatorvosi rendelőbe surrant be, és onnan vett magához egy pénztárcát. Előfordult az is, hogy egy zeneiskola folyosóján levő kabátból vitt el egy pénztárcát, de az is, hogy a lopott bankkártyákkal fizetett vagy akart fizetni különböző helyeken. A legutolsó alkalommal március 2-án pedig a szekszárdi német színházba surrant be, ahol több alkalmazott pénztárcáját is elemelte.