Egy dombóvári férfi tett feljelentést még január 18-án ismeretlen tettes ellen, aki a tulajdonában lévő üzlet bejárati kapuját több alkalommal megrúgta, amitől az elektromosan működtetett kapu egyik szárnya megrongálódott. A rongálási kár 12.000 forint. Az ügyben garázdaság vétsége miatt indult meg a nyomozás. A beszerzett személyleírás alapján kollégáink megkezdték az adatgyűjtést, mely alapján rövid időn belül egy 27 éves helyi férfire terelődött a gyanú. Kihallgatása során a garázda fiatalember beismerő vallomást tett.

Egy hónappal később egy újabb sértett tett feljelentést a kapitányságon, mert egy ismerőse volt nála vendégségben előző este, s reggel – az illető távozása után – nem találta a szobában tartott 73.000 forint értékű telefonját. Az ügyben beszerzett bizonyítékok alapján ismét a 27 éves fiatalembert hallgatták ki a kollégák gyanúsítottként, aki a lopás vétség elkövetését is elismerte.

A következő feljelentés egy március harmadikai incidens miatt történt. Egy dombóvári vendéglátóhely kiszolgálója kért rendőri segítséget, mert egy férfi inzultálta a vendégeket, és többszöri felszólításra sem volt hajlandó távozni. A teraszon köpködött, egy vendéget pedig megpofozott, mert nem adott neki cigarettát. A korábbról már ismert 27 éves férfit a járőrök bűncselekmény gyanúja miatt előállították, majd a nyomozók gyanúsítottként hallgatták ki. Vallomásában elismerte a cselekmények elkövetését.

Legutóbb március hetedikén tett feljelentést egy pizzafutár ismeretlen tettesek ellen, akik közül az egyik bántalmazta őt. A sértett autóval közlekedett a városban, majd egy kereszteződésnél megállt, amikor odalépett hozzá két fiatal férfi, akik közül az egyikkel szóváltásba keveredett. A gyalogosan közlekedő fiatalember a lehúzott ablak fölött beütött ököllel az utastérbe, és el is találta a sértettet. Provokálta, hogy szálljon ki az autóból, s mivel elvette feljelentő szemüvegét, ő ki is szállt és dulakodni kezdtek, közben többször kölcsönösen megütötték egymást. Amikor sikerült visszaülni a kocsiba, a verekedő férfi még odalépett és a visszapillantó tükröt is megrúgta. A történtek miatt mindkét gyalogos férfit gyanúsítottként hallgatták ki.

A verekedő fiatalembert – visszatérő renitens viselkedésére tekintettel – őrizetbe vették, és előterjesztést tettek letartóztatásának indítványozására. Az illetékes bíróság március 10-én a férfit letartóztatta. Az ügy vizsgálata a Dombóvári Rendőrkapitányságon folytatódik.