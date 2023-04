Reggel 9 és délután 16 óra között ellenőrizték az autósokat hétfőn Tolnában. Elsősorban – ahogy azt ilyenkor, húsvét hétfőn megszokhattuk – a járművezetők alkoholfogyasztását figyelték. Viszonylag jó eredménnyel zárult az akció – tudtuk meg a vármegyei rendőr-főkapitányságtól. A hétfői ellenőrzés alkalmával egyetlen olyan sofőrt igazoltattak, akinél megfújáskor már bűncselekménynek minősülő értéket jelzett a szonda. Ez azt jelenti, hogy a szonda által mutatott levegőalkohol koncentráció meghaladta a literenkénti 0,25 milligrammot. Esetében bevonták a járművezetői engedélyt – tájékoztatott Komlósiné Kiss Anett a rendőr-főkapitányság szóvivője.

Nem csak a motorizált járművek vezetőit ellenőrizték a rend őrei (Fotó: Kiss Albert)

Emellett négy olyan sofőrt találtak, akinél az alkoholos befolyásoltság nem haladta meg a 0,25-ös határértéket. Ők vagy 30 ezer forintos közigazgatási bírságot, plusz hat büntetőpontot vagy százezerforintos bírságot és nyolc büntetőpontot kapnak annak függvényében, hogy 0,15 alatt vagy 0,145-0,25 közötti légalkohol koncentrációs értéket mértek náluk – tette hozzá.

Mint ismert, a „zéró tolerancia” bevezetése óta a Büntető Törvénykönyv még az eddigieknél is szigorúbban bünteti az ittas vezetést. Az elkövetőt gyakran több százezer forintot is elérő pénzbüntetés mellett akár több évre eltilthatják a járművezetéstől, utánképzésre is kötelezhetik.

A hétfői napon a rendőrök hét alkalommal szabtak ki közigazgatási bírságot biztonsági öv használatának elmulasztása miatt, tizenkét gyorshajtót szűrtek ki, akik majd a napokban kapják kézhez az értesítést a büntetésről. Ezen kívül négy szabálysértési feljelentés született különböző közlekedési jogsértések miatt, nyolc esetben pedig helyszíni bírsággal büntették az autósokat.