A feladatokat megelőzően Steiner Krisztián, a szervező iskola igazgatója, Filóné Ferencz Ibolya, Bonyhád polgármestere és dr. Balázs Gábor dandártábornok, a Tolna Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság vezetője köszöntötte és látta el hasznos tanácsokkal a fiatalokat. Mint elhangzott: sokan és sokat dolgoztak a verseny létrejöttéért, sikeres megvalósításáért.

A szervezők külön kiemelték a Bonyhádi Önkéntes Tűzoltó Egyesület tagjainak szerepvállalását. És az is örömteli volt, hogy immáron határon túli csapatok is erősítették a mezőnyt. Bonyhád erdélyi testvértelepüléséről: Borszékről és Madéfalváról érkeztek együttesek – ezzel is tovább erősítve a nemzeti összetartozást és a települések közötti jó együttműködést.