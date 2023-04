A másodfokon eljáró Szekszárdi Törvényszék a 2023. április 27-én tartott nyilvános ülésén – a járulékos kérdések körében megváltoztatva a Szekszárdi Járásbíróság elsőfokú ítéletét – új pszichoaktív anyaggal visszaélés bűntette és kábítószer-birtoklás vétsége miatt 4 év fegyházbüntetésre, 150 napi tétel, összesen 150.000 forint pénzbüntetésre és 5 év közügyektől eltiltásra ítélt jogerősen egy többszörös visszaesőnek minősülő tolnai férfit. A vádlottat a bíróság a feltételes szabadságra bocsátás lehetőségéből kizárta.

Az elsőfokú ítélet tényállása szerint a harmincas évei közepén járó vádlott 2019. szeptember és 2019. december 22-e között rendszeresen, haszonszerzési céllal, legalább háromszor 5F-MDMB-PICA-t tartalmazó új pszichoaktív anyagot értékesített egy személynek. Az új pszichoaktív anyag átadására és átvételére a vádlott által meghatározott változó helyszínen, tipikusan Tolnán került sor. Az első két alkalommal a vásárló személy alkalmanként 2 gramm, 5F-MDMB-PICA-t tartalmazó új pszichoaktív anyagot vásárolt 1.000 forint / gramm áron. Az utolsó vásárlás 2019. december 21-e és 2019. december 22-e közötti időben egy helyi üzlet parkolójában történt, ahol a vásárló 10 gramm, 5F-MDMB-PICA-t tartalmazó új pszichoaktív anyagot vásárolt a vádlottól 10.000 forint vételárért. A vádlott a vásárlónak eladott legalább 14 gramm új pszichoaktív eladása révén legalább 14.000 forinttal gazdagodott.

A Szekszárdi Rendőrkapitányság a vádlott lakóhelyén 2020. június 20-án kutatás keretében többek között lefoglalt többek között különböző színű növényi törmelékkel töltött cigarettát, cigarettásdobozban, alufóliába csomagolt, növényi törmelékkel szennyezett fehér színű rögös port, anyagmaradvánnyal szennyezett növényőrlőket, pormaradvánnyal szennyezett üvegtányérokat, anyagmaradvánnyal szennyezett digitális ékszermérleget, alufóliába csomagolt különböző színű porokat. A vádlott vizeletmintájából delta-9THC-COOH-t lehetett kimutatni. A vádlott által megszerzett, tartott, elfogyasztott kábítószer összes mennyisége nem éri el a csekély mennyiség felső határát, az általa megszerzett, tartott és az általa eladott új pszichoaktív anyag együttes mennyisége pedig nem éri el a csekély mennyiség felső határát.

Az elsőfokú ítélet ellen a vádlott és védője az új pszichoaktív anyaggal visszaélés tekintetében felmentés, ezen felül a büntetés enyhítése végett jelentett be fellebbezést.

A törvényszék a fellebbviteli eljárás során megállapította, hogy a járásbíróság az ügyfelderítési kötelezettségét maradéktalanul teljesítette, a bizonyítékokat a szükséges és lehetséges körben feltárta, azokat gondosan mérlegelte, a vádlott büntetőjogi felelősségére okszerűen és megalapozottan következtetett, a vádlotti védekezés elvetésére szintén helytálló indokok alapján került sor, így a részbeni felmentést célzó jogorvoslat nem járhatott eredménnyel.

Megállapította azt is, hogy a járásbíróság a szankció meghatározása során figyelemmel volt a büntetés kiszabásának törvényben rögzített elveire, a feltárt enyhítő (részbeni beismerés, rendezett családi körülmények, négy kiskorú gyermek tartása) és súlyosító körülményeket (nagyobb nyomatékkal a többszörösen kriminalizált múlt, hét alkalommal történő elítélés) súlyuknak megfelelően értékelte. Ekként a többszörös visszaesőkkel szemben alkalmazható, valamint a halmazati büntetéskiszabási rendelkezésekre is figyelemmel lévő, tettarányosnak tekinthető és az elkövető társadalomra veszélyességét is híven tükröző, mértékében a büntetési középmértéktől (5 év 9 hónap) elmaradó büntetés törvényesnek, a bűnmegelőzés elérése érdekében szükségesnek, egyben célravezetőnek tekintendő, annak mérséklése nem indokolt.

Mindezek alapján a másodfokú bíróság a kiszabott szankciókat érintetlenül hagyta, csak a bűnjelek jogi sorsáról való rendelkezések körében módosított az elsőfokú határozaton