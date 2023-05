„Állati hullák, dögszag, levágott rókafülek...mint egy horrorfilm. De ez a valóság volt sajnos.” Ez a felkavaró mondat is olvasható a Rókales Alapítvány legnagyobb közösségi portálon elhelyezett beszámolójában. A több részből álló, videofelvételeket is tartalmazó írás egy állatviadal nyomorúságos helyszínét mutatja be. Valamint azt is, hogy a ketrecekként szolgáló tároló helyeken húsz rémült állat, tizenhét róka és három borz várt végzetére. Vélhetően rajtuk gyakoroltak volna a kutyák, ha erre lett volna idejük. A húsz állat szerencsére már biztonságban van, köszönhetően a Rókales Alapítványnak.

A szóban forgó helyszín Tolna vármegyében található. Még közelebbről Tamási környékén. Ez megállapítható abból a közleményből, amit Komlósiné Kiss Anett őrnagy, a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság szóvivője küldött el lapunk számára: „a Tamási Rendőrkapitányságon állatkínzás vétség elkövetésének megalapozott gyanúja miatt indult eljárás. A nyomozás érdekeire való tekintettel az üggyel kapcsolatban egyebet nem áll módunkban közölni.”

Rendelkezésünkre állt viszont az említett alapítvány vezetője. Kurunczi Norbert elmondta, hogy a hatóság értesítése alapján ment ki a helyszínre. Miként azt nyugtázta, a rendőrökön kívül polgárőrök, állatorvosok is érkeztek és jelen volt a kormányhivatal illetékese is. – Az állatviadal szerencsére nem kezdődhetett el, mert a rendőrök idejében közbeléptek – folytatta. – A helyszínre szállított kutyák a dobozokban maradtak. Rátaláltunk a fogságban tartott állatokra, azaz a tizenkét felnőtt rókára, az öt rókakölyökre és a három borzra. Nagyon rossz állapotban voltak és áradt belőlük a mélységes félelem. Száz százalék, hogy a biztos pusztulás lett volna a sorsuk.

Megkerestük az érintett település polgármesterét, valamint a helyi vadásztársaság elnökét is. Ha nem is feltétlenül konkrét részletek miatt – hiszen tart a nyomozás –, de legalább egy rövid, személyes vélemény közreadása céljából. Mindketten elzárkóztak bármilyen jellegű nyilatkozattól.

– Barbár, szörnyű gyakorlat – ezt már Fiáth Szilvia, a Tolna Megyei Állat- és Természetvédő Alapítvány elnöke állapította meg arról a brutális eljárásról, amikor is kutyákat uszítanak befogott rókákra, avagy borzokra. – Ez nem más, mint állatviadal, tehát állatkínzás, ami büntetendő cselekedet. Évekkel ezelőtt volt már hasonló esetünk a vármegyében, elég hosszú ideig tartott, mire elértük célunkat. Mint a jelenlegi példa bizonyítja, ma is léteznek titkos helyek, ahol ilyen viadalokat tartanak.

Fiáth Szilvia végül idézett két paragrafust is. „Aki gerinces állat részvételével állatviadalt szervez, tart, ilyen állatviadalra fogadást szervez vagy fogadást köt, bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.” Illetve: „Aki állatviadalon részt vesz, vétség miatt két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.”