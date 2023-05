Bizonyítottság hiányában a Szekszárdi Törvényszék hétfői tárgyalásán felmentették azt a fiatal férfit, akit az ügyészség aljas indokból, előre kitervelten, különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés bűntettének kísérletével vádolt.

Mint arról annak idején portálunkon is beszámoltunk, a húszas évei közepén járó vádlott férfi és a sértett nő között szoros érzelmi kapcsolat állt fenn, rendszeresen találkoztak. A sértett a vádlottal fennálló viszonyának 2021 áprilisában véget akart vetni, ezt közölte is vele. A férfi azonban szerette volna a kapcsolatot folytatni, emiatt többször is vita volt közöttük – tájékoztatott dr. Bajusz János sajtótitkár.

Elmondta, hogy a 2021. április 24-éről április 25-re virradó éjszaka a vádlott a sértett lakóhelyén tartózkodott. Az éjszaka folyamán – a sértett szakítási szándéka miatt – vitatkoztak, majd ezt követően 2021. április 25-én a reggeli órákban a vádlott autóval elhagyta az ingatlant. Ismeretlen forrásból gázolajat szerzett és mivel nem tudta feldolgozni, hogy a sértett lezárja a kapcsolatukat, elhatározta, hogy végez vele. Rövid idő múlva visszatért a sértett lakóhelyéhez, majd a ház bejárati ajtaja előtt a részben nyitott teraszon az ajtó előtt álló sértettet a kannában lévő gázolajjal lelocsolta. Ezt követően öngyújtóval a ruházatát meggyújtotta. A sértetten lévő felsőruházat meggyulladt, majd rövid időn belül továbbterjedt a felsőtestén. A nőt a férfi megpróbálta megakadályozni abban, hogy eloltsa a tüzet, de a nőnek sikerült a lakásba beszaladnia, majd a fürdőszobában vízzel és kézzel a testén és a ruházatán égő lángokat eloltania.

A sértett ezt követően megkérte a vádlottat arra, hogy értesítse a barátnőjét, hogy menjen el hozzá, amit meg is tett. Utóbbi észlelte barátnőjén az égési sérüléseket, így a szekszárdi kórházba vitte. A sérülések súlyossága miatt a sértettet mentővel tovább szállították Pécsre, ahol huzamosabb időn keresztül kórházban kezelték. Az elszenvedett égési sérülésekkel összefüggésben gyulladásos, fertőzéses szövődmények, szeptikus állapot (vérmérgezés), időszakosan többszervi elégtelenség jött létre, amely azonban az alkalmazott kezelések hatására rendeződött. Vélhetően a gyógyszeres kezelés szövődményeként a sértettnél kétoldali halláskárosodás jött létre. Égési sérüléseit többszöri félvastag saját bőr átültetéssel kezelték. Az égési sérülések tényleges gyógytartama legalább 4-6 hónapra tehető. A sértett esetében a hevenyen fellépő égési sokk, a későbbiekben a bőr gát funkciójának megszűnése miatt fellépő extrém vér-, folyadék- és hővesztés, valamint a fokozott fertőzésveszély miatt kialakult szeptikus sokk következtében közvetlen életveszélyes állapot jött létre, ami magában hordozza a halál bekövetkezésének valószínűségét. Maradandó fogyatékosság kialakulása igen nagy valószínűséggel várható nála.

Az elsőfokon eljáró törvényszék terjedelmes, a sértett, további tanúk, valamint igazságügyi tűz-, orvos-, illetve pszichológus szakértő meghallgatását is magában foglaló bizonyítási eljárás lefolytatását követően a beszerzett adatok tükrében arra az álláspontra jutott, hogy kétséget kizáró bizonyossággal nem állapítható meg a vádlott terhére rótt cselekmény elkövetése, így bűncselekmény bizonyítottságának hiányában a vádlottat a minősített emberölés kísérlete miatt emelt vád alól felmentették.

Az ítélet nem jogerős, azt a vádlott és védője tudomásul vette, de a vádhatóság fellebbezést jelentett be a vádlott bűnösségének megállapítása és vele szemben büntetés kiszabása végett. Az ügy a Pécsi Ítélőtáblán folytatódik.

