A Szekszárdi Törvényszék a fentiek miatt két év börtönbüntetésre és háromszáz napi tétel, összesen hárommillió forint pénzbüntetésre ítélte a nőt. A bíróság a szabadságvesztés végrehajtását négy év próbaidőre felfüggesztette. Amennyiben a vádlott a pénzbüntetést nem fizeti meg, azt szabadságvesztésre kell átváltoztatni. A bíróság ezen felül vagyonelkobzást is elrendelt a vádlottal szemben – tájékoztatott közleményben a Szekszárdi Törvényszék.

Az ítélet szerint a hatvanas évei végén járó nyugdíjas több alapbetegséggel rendelkezik, mozgáskorlátozott. A nő 2018-ban ismerkedett meg a Facebook közösségi oldalon egy magát orvosnak valló személlyel, akivel egy internetes alkalmazáson keresztül levelezni kezdett. Az ismeretlen azt állította, hogy Ghánában adományokból épít kórházat rászorulóknak, s az érkező adományok fogadásához szüksége van bankszámlákra. Ám – állítása szerint – mivel Szíriában tartózkodik nem tud számlákat nyitni.

A vádlott a köztük hamar kialakult bizalmi viszonyra való tekintettel az ismeretlen kérésére több pénzintézetnél bankszámlákat nyitott. Ezt követően az azokhoz tartozó bankkártyákat az ismeretlen utasításainak megfelelően egy másik ismeretlen részére postai úton elküldte Ghánába, ahová néhány alkalommal a számlákra érkező pénzösszegeket is tovább utalta.

A magát orvosnak valló személy korábban azt közölte a vádlottal, hogy minden, az általa nyitott bankszámlákra érkező összegből mintegy tíz százalék jutalékban részesül. A vádlott a fentiekre való tekintettel az ismeretlen felkérésére 2018-ban és 2019-ben a saját nevére három magyarországi pénzintézetnél négy lakossági (ebből kettő forint, kettő deviza alapú) folyószámlát nyitott.

A nőt tanúként hallgatták ki csalás bűntette miatt folytatott eljárásban, így egyértelműen tudta, hogy az általa az OTP Bank Nyrt.-nél nyitott devizaszámlára büntetendő cselekményekből származó összegek érkeztek.

Az „ügy alapcselekménye” szerinti csaláshoz a vádlott által a Budapest Bank Zrt.-nél vezetett bankszámlát használták fel. A számlaszámra egészen 2020. januári 21-ig teljesítettek befizetéseket vagyon elleni bűncselekmények sértettjei úgy. Az idős nő ekkor már minden kétséget kizáróan tisztában volt azzal, hogy a gyanúsítotti kihallgatása alkalmával megnevezett ismeretlen személy bűncselekményekből származó összegeket utaltat az általa nyitott számlákra.

A vádlott a hivatalos formában is tudomására jutott büntetőeljárások ellenére a tevékenységét továbbra is folytatta. Tette mindezt oly módon, hogy előbb testvérét, majd fiát vette rá arra, hogy részére saját nevükben belföldi pénzintézeteknél euro, illetve forint alapú számlákat nyissanak, majd azokon a büntetendő cselekményekből származó összegekkel az utasításai szerint számlaműveleteket végezzenek. A vádlott a Takarékbank Zrt.-nél vezetett lakossági bankszámláját is bevonta a pénzmosással kapcsolatos tevékenységébe annak ellenére, hogy erre a számlára érkezett a nyugellátása és a fogyatékossági támogatása. Az ehhez a számlához kiállított bankkártyát 2020. december 28-án egy ismeretlen Ghánában ATM-es készpénzfelvételre használta.

A nő a 2018 és 2021 között a számlákra külföldi és magyar személyek által utalt, befizetett, mások által elkövetett büntetendő cselekményekből származó pénzösszegek elidegenítésében működött közre a bankszámlák, illetve az azokhoz kapcsolódó bankkártyák ismeretlenek részére történő rendelkezésre bocsátásával. Az ismeretlenek a bankszámlákra utalt, befizetett összegeket Ghánában pénzkiadó automatákon keresztül felvették. A vádlott ezekhez kapcsolódóan készpénzfelvételeket, befizetéseket és utalásokat teljesített a bankszámlákra érkezett pénzösszegekkel más általa felügyelt számlákra. A számlák megnyitását követően több magyar állampolgár is utalt azokra különböző összegeket az őket megtévesztő ismeretlenek által előadott történetekre tekintettel.

A vádlott cselekményei kapcsán összesen 251 631 24 euro, vagyis közel 83,5 millió forint büntetendő cselekményből származó deviza elidegenítésében való közreműködésében vett részt. A vádlott a fenti összeg kapcsán jogosulatlanul annak közel öt százalékával – mint „számlahasználati díj” után járó jutalékkal –, összesen közel ötmillió forintnak megfelelő összeggel gazdagodott.

A vádlott a bűncselekményt a váddal egyezően beismerte, tárgyaláshoz való jogáról lemondott, így a bíróságnak nem kellett tárgyaláson bizonyítást felvennie, az ítéletet már az előkészítő ülésen meghozhatta. A bíróság enyhítő körülményként vette figyelembe a büntetés kiszabásánál a vádlott beismerésén túl megromlott egészségi állapotát és büntetlen előéletét.

Az ítélet jogerős, azt mind az ügyészség, mind a védelem tudomásul vette.