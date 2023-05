Délelőtt tíz órától délután négy óráig lesznek látogathatóak a tűzoltólaktanyák, megélénkülnek a szerállások, a tűzoltók próbariasztásokon keresztül mutatják be, mi történik, amikor tűzesethez, balesethez riasztják őket – tájékoztatott a katasztrófavédelem. Megtekinthetőek, bizonyos esetekben kipróbálhatóak is lesznek vasárnap a speciális eszközök és felszerelések, valamint a kicsik akár magukra ölthetik a tűzoltók öltözékét is.

A programban Tolna vármegyében az alábbi tűzoltóságok, önkéntes egyesületek vesznek részt:

Hivatásos tűzoltó-parancsnokságok:

Dombóvári Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság, 7200 Dombóvár, Köztársaság u. 27.

Paksi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság, 7030 Paks, Tolnai u. 141.

Szekszárdi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság, 7100 Szekszárd, Mikes u. 16-22.

Bonyhádi Katasztrófavédelmi Őrs, 7150 Bonyhád, Táncsics M. u. 2.

Önkormányzati tűzoltóságok:

Bátaszéki Önkormányzati Tűzoltóság, 7140 Bátaszék, Hunyadi u. 46.

Tamási Önkormányzati Tűzoltóság, 7090 Tamási, Dózsa Gy. U. 96.

Tolnai Önkormányzati Tűzoltóság, 7130 Tolna, Bajcsy u. 11.

Önkéntes tűzoltó egyesületek:

Tamási Önkéntes Tűzoltó Egyesület, 7091 Tamási, Dózsa György u. 96.

Kurdi Önkéntes Tűzoltó Egyesület, 7226 Kurd, Petőfi Sándor u. 11.

Bölcskei Önkéntes Tűzoltó Egyesület, 7025 Bölcske, Kossuth utca 5.

Községi Önkéntes Tűzoltó Egyesület Dunaszentgyörgy, 7135 Dunaszentgyörgy, Dömötör J. u. 5.

Györkönyi Önkéntes Tűzoltó Egyesület, 7045 Györköny, Fő utca 53-55.

Nagydorog Önkéntes Tűzoltó Egyesület, 7044 Nagydorog, Kossuth u. 81.

Tengelici Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesület, 7054 Tengelic, Rákóczi utca 11.

Fadd Nagyközség Tűzoltó Egyesület, 7133 Fadd, Béke u. 3.

Tolna Önkéntes Tűzoltó Egyesület, 7130 Tolna, Bajcsy Zs. E. u. 11.

Zomba Önkéntes Tűzoltó Egyesület, 7173 Zomba, Fő tér 1.

Szárazd Önkéntes Tűzoltó Egyesület, 7063 Szárazd, Béke u. 169.

Bátaszéki Önkéntes Tűzoltó Egyesület, 7140 Bátaszék, Hunyadi u. 46.

Völgységi Tűzoltó Múzeum, 7150 Bonyhád, Szabadság tér 13

Simontornya Önkéntes Tűzoltó Egyesület, 7081 Simontornya, Gyár utca 11.