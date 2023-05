Az értekezlet első felében, dr. Kuti István rendőr ezredes városi rendőrkapitány, valamint az érintett szakterületek vezetői értékelték a térség bűnügyi, rendészeti és közlekedésrendészeti helyzetét. A résztvevők magas szintűnek minősítették a közös szolgálatokat, valamint a korábban vállalt és elvégzett feladatokat is.

Ezt követően Széles János, a Tolna Vármegyei Polgárőr Szervezetek Szövetségének elnöke adott tájékoztatást tavalyi munkájukról. Az értekezleten az idei feladatokat is megvitatták. Továbbra is előtérbe helyezik a közös szolgálatokat, és az eddigieknél is nagyobb hangsúlyt helyeznek a külterületek és a hulladékgazdálkodás rendjének megsértőinek kiszűrésére. Megelőzési tevékenységük során pedig közösen keresik fel a veszélyeztetett korcsoportokat.