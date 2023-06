Emberkereskedelem bűntette és más bűncselekmények ügyében tartottak kedden előkészítő ülést a Szekszárdi Törvényszéken. Bajusz János sajtótitkár elmondta, hogy a vádirati tényállás szerint a sértett nő 2019 előtt már mintegy nyolc éve hajléktalan, italozó életmódot folytatva élt Szekszárdon. Az I. rendű vádlott 2019 februárjában szállást és munkalehetőséget kínálva lakóhelyére hívta a nőt, akinek lakhatás fejében házkörüli munkát kellett végeznie. Röviddel ezután érzelmi kapcsolat is kialakult közöttük.

A sértett a többnyire szociális alapon járó támogatásként kapott jövedelmével önállóan nem rendelkezhetett, azt minden esetben átadta az I. rendű vádlottnak, aki a nő okiratait, személyes iratait szintén magánál tartotta. A férfi az együttélésük kezdetétől fogva különböző – döntően féltékenységéből fakadó – indokok miatt napi rendszerességgel többféle módon, így ökölütésekkel, rúgásokkal és különféle eszközökkel bántalmazta a sértettet. Különböző testtájain, a fején, az arcán, az orrán, a gyomrán, a karján, a lábszárán ütötte és rugdosta. A nő az I. rendű vádlott bántalmazásai következtében különböző könnyű, illetve súlyos sérüléseket szenvedett el, amely miatt több ízben részesült orvosi ellátásban a kórházban. A sértett ezen bántalmazásokkal összefüggésben a bal oldali, csaknem teljes látásvesztést eredményező szemideghártya leválás, valamint a bal oldali könyökízület törése okozta mozgás beszűkülés következtében maradandó fogyatékosságot szenvedett.

Emberkereskedelem bűntette és más bűncselekmények ügyében tartottak kedden előkészítő ülést a Szekszárdi Törvényszéken. (Fotó: Makovics Kornél)

Az I. rendű vádlott 2019 nyarának végén a sorozatos bántalmazások miatt tőle tartó, lakhatási, szociális, anyagi és egészségügyi állapota miatt pedig neki kiszolgáltatott helyzetben lévő nőt arra kényszerítette, hogy egy borotvapengével vagdossa meg a saját karját, mert ha nem teszi, akkor más férfiakkal kell akarata ellenére szexuális cselekményt végeznie. A sértett a korábbi és az újabb bántalmazásoktól való félelme miatt eleget tett követelésnek, és egy borotvapengével több helyen megvágta a bal alkarját. Az I. rendű vádlott ennek ellenére a sértettet ezután folyamatos és rendszeres bántalmazásaival, valamint fenyegetéseivel arra kényszerítette, hogy más személyekkel szexuális kapcsolatot létesítsen, amelyért az I. rendű vádlott készpénzt vagy szerszámot, illetve ház körüli munka elvégzését kérte.

A szexuális együttlétek során az I. rendű vádlott is jelen volt, végignézte az aktust, közben önkielégítést végzett. Az I. rendű vádlott bántalmazásai és fenyegetései hatására a sértett egy-egy alkalommal szexuális kapcsolatot létesített a velük egy háztartásban életvitelszerűen élő három másik személlyel, akik ezért I. rendű vádlottnak részben a ház körüli munkavégzésükkel, részben szociális juttatásaikkal fizettek. Ezen felül I. rendű vádlott felajánlotta egy szekszárdi ismerősének is, hogy 2000 forint fejében közösülhet a sértettel, amelyre I. rendű vádlott jelenlétében sor is került. A férfi ezután még legkevesebb három alkalommal közösült a sértettel, amelyekért kerékpárszerelési munkájával fizetett az I. rendű vádlottnak.

A keddi előkészítő ülésen egyik vádlott sem ismerte el a bűnösségét. (Fotó: Makovics Kornél)

A II. rendű vádlott börtönből történt szabadulása után nem sokkal, 2019 decemberében felkereste otthonában édesapját, az I. rendű vádlottat, aki közölte a fiával, hogy nem készült neki külön ajándékkal, de „szabadulási ajándékként” szexuális együttlétre odaadja neki a sértettet. A nő erre nem lett volna hajlandó, mire mindkét vádlott újabb bántalmazás kilátásba helyezésével megfenyegette, így ennek hatására eleget tett a követelésének és közösült II. rendű vádlottal. A férfi a szexuális cselekményét a sértettnek fájdalmat okozva, olyannyira durva módon hajtotta végre, amelytől a sértett nemi szerve erősen vérzett. Az I. rendű vádlott a fiát követően szintén közösült a sértettel.

Az I. rendű vádlott egy helyi lakosnak azt is felajánlotta, hogy a benzinmotoros fűnyírójáért cserébe szexuális kapcsolatot létesíthet a sértettel, amelyre szintén sor került. A férfi arra is kényszerítette a nőt, hogy napi rendszerességgel Szekszárd területén vásárlóktól, járókelőktől pénzt kéregessen. A sértett a bántalmazások és a kikényszerített szexuális együttlétek miatt benne kialakult félelmében, illetve azok jövőbeni elkerülése érdekében eleget tett az I. rendű vádlott ezen követelésének is. A sértett a koldulással szerzett jövedelmét minden esetben átadta az I. rendű vádlottnak. 2020. május 29-én a sértett megszökött a házból, majd feljelentést tett a férfi ellen.

Az előkészítő ülésen egyik vádlott sem tett beismerő vallomást, így a bíró tárgyalást tűzött ki július 4-re. A vádlottak és a tanúk meghallgatásával folytatódik az eljárás – mondta el Bajusz János.