A TOHOSZ és a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság együttműködési megállapodásának 2023. évi legfőbb célkitűzése a rendőrségi közterületi állomány oktatása és a közös szolgálatok hatékonyabbá tétele. Ennek érdekében közös, ismeretmegújító képzéssorozatot szerveztek a Tolna Vármegyei Kormányhivatal halgazdálkodási hatóságának bevonásával.

Fotó: Police.hu

Az oktatáson a halgazdálkodással kapcsolatos alapvető szabályokról, a legális és a tiltott horgászati és halászati tevékenységről, a szabálysértések formáiról, az elkövetések eszközeiről, a lehetséges helyszínekről, valamint a jogszabályi hátterekről is kaptak ismertetőt az egyenruhások. Az előadásokon az ismertebb orvhalászati trükköket is bemutatták. A képzésen résztvevők megismerhették a horgászati-, halászati tevékenység folytatásához szükséges okmányokat is.

A képzésekkel egy időben a Tolna Vármegyei Rendőr–főkapitányság munkatársa az elmúlt időszakban több alkalommal drónnal segítette a közös ellenőrzéseket.