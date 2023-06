35 ÉVE „az Állami Közegészségügyi-Járványügyi Főfelügyelőség első fokon hozott határozatában elutasította az Ófalu térségébe tervezett radioaktív hulladéktároló létesítésére vonatkozó kérelmet, amelyet a Paksi Atomerőmű Vállalat novemberben nyújtott be. A határozat indoklása a Baranya Megyei Tanács építési és vízügyi osztályának állásfoglalását idézi, amelyben a szakhatóság nem járult hozzá az atomerőmű kis és közepes radioaktivitású hulladékának végleges elhelyezésére szolgáló sugártemető létesítési engedélyének kiadásához. A szakhatóság szerint ugyanis a Baranya és Tolna megye határa közelében fekvő, Ófalu-Feked-Véménd háromszögben kijelölt terület nem elégíti ki az Országos Építésügyi Szabályzatban megfogalmazott követelményeket. A Paksi Atomerőmű Vállalat sugárvédelmi osztályának vezetője, Rósa Géza az MTI munkatársának kérdésére elmondta, hogy az atomerőmű megfellebbezi a határozatot, mert annak megállapításait cáfolhatónak tartja.”

35 ÉVE írta az újság, hogy „igen komoly gondot okoz a szülőknek egy-egy pár gyermek tornacipő vásárlása is, mert sokszor hiánycikk, nem is beszélve a gyermekcipőkről. Már ezért is kedvező hírnek tűnhet, hogy a dunaföldvári Aranykalász Téesz és a Dunaföldvári Gumiipari Szövetkezet közösen kialakított a téesz eddig használaton kívül lévő épületében, egy gyermekcipő-felsőrészt varró kisüzemet. Itt évente várhatóan 150-160 ezer pár gyermekcipő-, gyermek szobacipő- és tornacipő-felsőrészt varr meg negyven helybeli asszony.”

35 ÉVE „munkából jövet Szekszárdon lakásába tartott egy 18 éves szekszárdi nő. Egy férfival együtt értek a lifthez és beszálltak. Alig indult el a felvonó, az ismeretlen zsebkést rántott és hölgy mellének szegezte. A lift közben megállt és újabb utas szállt be. A férfi ijedtében kiugrott a liftből. Másnap hazafelé igyekezett egy 26 éves hölgy. Lakása közelében észrevette, hogy követik. Beszaladt a legközelebbi lépcsőházba és felfelé indult. Ám ekkor hátulról elkapták a nyakát, majd a férfi kést tartott a hasának és arra kényszerítette, hogy ölelje át és menjen vele. Közben lakásajtó nyílott és a férfi elinalt. A bejelentések alapján a rendőrség nagy erőkkel kereste a késes szatírt. Pilisi Gábor rendőr hadnagy a Béri Balogh Ádám utcában felismerte és igazoltatta az elkövetőt, aki menekülni akart. Megbilincselve vitték a szekszárdi rendőrkapitányságra, ahol G. Z. 22 éves komlói lakos, büntetett előéletű, beismerő vallomást tett.”

