A megmérettetésre 13 család regisztrált. A résztvevőknek különböző közlekedéssel kapcsolatos elméleti és gyakorlati feladatokat kellett megoldaniuk, valamint játékos, szórakoztató versenyszámok is szerepeltek a feladványok között. A felnőtteknek autós, míg a gyerekeknek kerékpáros ügyességi pálya teljesítése is szerepelt a feladataik között.

A nap folyamán rendőrségi járműveket is láthattak az érdeklődők, valamint a társszervek – a Katasztrófavédelmi Igazgatóság, az Országos Mentőszolgálat, a polgárőrság és a Vöröskereszt – által biztosított programok is rendelkezésre álltak. Volt tűzmegelőzési vetélkedő és újraélesztési bemutató is. A rendőrök bűnmegelőzési tanácsokkal is ellátták a megjelenteket.

A vetélkedősorozat elsődleges célja, hogy az állampolgárok figyelmét minél szélesebb körben ráirányítsa a biztonságos, balesetmentes közlekedésre. A megyei verseny első három helyezettje 1. Molnár család, 2. Fazekas család 3. Mészáros család.

A győztesek képviselik majd a vármegyét a 2023. szeptember 9-10. között Pest vármegyében megrendezendő országos döntőn, ahol a fődíj egy Skoda típusú személygépkocsi lesz.