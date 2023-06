A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) Nemzetközi Bűnözés Elleni Főosztály pécsi osztálya a Készenléti Rendőrség bevetési egységével közösen 2023. május 26-án hajnalban pincehelyi otthonában ütött rajta a férfin. Épp akkor, amikor Hollandiából hazaérve, bérelt kocsijával leparkolt a háza előtt. Elfogása után a nyomozók a Tamási Rendőrkapitányság munkatársainak a segítségével mind az általa használt gépkocsit, mind az ingatlanát átkutatták.

Az autóból több grillgyújtós műanyagflakon került elő, benne összesen 1 liter folyadékkal, ami a gyorsteszt alapján amfetaminra adott pozitív jelzést. Ezen túl a rendőrök a kocsiban találtak még egy fehér porral teli kis tasakot is, míg a lakásban különböző helyeken további ismeretlen fehér port, illetve folyadékot is, de előkerültek még a kábítószer adagolásához szükséges különböző eszközök is, úgymint mérleg, illetve simítózáras nylontasakok is.