Szó volt többek között arról, hogy tavaly 1724 vonulás történt, a tűzesetek száma 19 százalékkal nőtt, a műszaki mentéseké 7 százalékkal csökkent, így összességben több tűzoltói beavatkozásra volt szükség 2022-ben, mint az azt megelőző évben.

Beszélt a kiemelt eseményekről, a rendkívüli időjárás okozta munkákról és az önkéntesek szerepvállalásáról is. Elmondta, hogy Tolna a biztonságos vármegyék közé tartozik, és ahhoz, hogy ez így is maradjon, továbbra is szükség van mindannyiunk odafigyelésére.

Korábbi beszélgetéseinket ide kattintva találja!