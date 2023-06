A magyar győztes címet a hivatásosok kategóriájában Karsai Zoltán tűzoltó törzsőrmester, a mosonmagyaróvári hivatásos tűzoltó-parancsnokság indulója nyerte el, az abszolút kategória magyar győztese pedig Kiss János bolhási önkéntes tűzoltó lett, így ő vehette át a vándorkupát.

Tolna vármegyéből négyen neveztek az idei megmérettetésre. Csikos Bence tűzoltó őrmester és Kalmár Csaba tűzoltó őrmester a Dombóvári Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság, Nagy Kornél a Kurdi Önkéntes Tűzoltó Egyesület, míg Szalai Ákos a Fadd Nagyközségi Tűzoltó Egyesület képviseletében öltötte magára a bevetési védőruhát.

Csikos Bence, Kalmár Csaba, Nagy Kornél

Szalai Ákos

Aki a Vas vármegye szívében lévő Szombathelyre, a Fő térre látogatott pénteken, az lépten-nyomon teljes védőfelszerelésbe öltözött tűzoltóba botlott. Nem éles bevetés vagy gyakorlat történt, sportolni jöttek, tanúbizonyságot tenni arról, hogy ők a legerősebb tűzoltók az országban. Összesen 91 versenyző állt rajthoz, köztük három nő is, valamint Horvátország, Lengyelország, Szlovákia és Ausztria sportolói.

A megnyitón a versenyzőket dr. Nemény András, Szombathely Megyei Jogú Város polgármestere és dr. Bognár Balázs tűzoltó dandártábornok, a Vas Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója köszöntötte. A verseny minden mozzanatát figyelemmel kísérte Fülep Zoltán tűzoltó ezredes, a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság tűzoltósági főfelügyelője, Gulyásné dr. Gyurka Tímea tűzoltó ezredes, hivatalvezető és Vietórisz Ágnes tűzoltó ezredes, humánszolgálat-vezető.

Az indulóknak nem volt könnyű dolguk, a rekkenő hőséggel is meg kellett küzdeniük. A próbatételek alkalmával a versenyzők egyebek mellett tizenkét méter magas állványra futottak fel a vállukon tizenkilenc kilogrammos tömlőt cipelve, majd felhúztak egy ugyanilyen nehéz tekercstömlőt, amelyet egy kalodába helyeztek, és ezt követően futottak le az emelvényről.

Ezután négykilós kalapáccsal ütöttek odébb egy gerendadarabot, majd az úgynevezett „C” sugárral célba is kellett lőniük. Mindezek után egy nyolcvan kilogrammos bábut is be kellett húzniuk a célba. Rövid szünet után jött a második versenypálya, ahol már légzőkészülék nélkül teljesíthettek. Itt egy öt kilogrammos kalapáccsal ütöttek ötven-ötven leütést, majd két, egyenként tizenöt kilogrammos súlybőröndöt vittek a kijelölt helyre. A pályát két darab „B” tömlő összetekerésével zárták.

A stopper számlálója csak akkor állt meg, ha a tömlőt a kalodába bele tudták helyezni és megnyomták a piros gombot. A két pályán produkált időeredmény összegéből alakult ki a végeredmény. A női indulók néhány versenyszámban könnyítést kaptak, azonban a pályát nekik is időre kellett teljesíteniük.

A rendezvény nagy népszerűségnek örvendett. A családtagok és kollégák szurkolásának hangját csak a kalapácsütések és a levegő után kapkodó tűzoltók zihálása szakította meg. A szervezők gondoskodtak róla, hogy senki se unatkozzon. Szakmai bemutatókkal, családi és gyermekprogramokkal tették színesebbé a rendezvényt. A záróeseményt megelőzően a Katasztrófavédelem Központi Zenekarának térzenéjét hallgathatták, és a Mokka Tribute Band koncertjét élvezhették a látogatók. Az eredményhirdetésen Fülep Zoltán tűzoltó ezredes méltatta a tűzoltók sportteljesítményét.

A férfiak között a 30 év alattiak versenyében Frantisek Ridzon, a TFA Team Slovakia versenyzője bizonyult a legjobbnak, a 30-40 év közötti kategóriát Kiss János, a Somogy vármegyei Bolhás önkéntes tűzoltó egyesületének tagja nyerte, a 40 évnél idősebbeknél pedig a szintén a szlovák csapatot erősítő Adrian Ficik futotta a legjobb időt.

A nőknél 30 év alatt a KÖTÉL Egyesület indulója, Török Eszter hódította el az elsőséget, míg a 40 évnél idősebbek között Komáromi-Raisz Borbála, a szentendrei önkéntesek versenyzője nyerte el az első helyet. A magyar győztes címet a hivatásosok kategóriájában Karsai Zoltán tűzoltó törzsőrmester, a mosonmagyaróvári hivatásos tűzoltó-parancsnokság indulója nyerte el. Az abszolút kategória magyar győztese pedig Kiss János bolhási önkéntes tűzoltó lett, így ő vehette át a vándorkupát.

A Tolna Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság ezúton fejezi ki gratulációját Csikos Bence és Kalmár Csaba hivatásos, továbbá Nagy Kornél és Szalai Ákos önkéntes tűzoltó nagyszerű teljesítményéhez és kíván sok erőt, jó egészséget a következő versenyekhez.