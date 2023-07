A vádirati szerint a vezetői engedéllyel nem rendelkező vádlottat a bíróság 2022 szeptemberében egy évre eltiltotta a közúti járművek vezetésétől. A férfi ennek ellenére egy hónappal később, egy kocsmai italozást követően az egyik ismerőse személygépkocsiját vezetve közlekedett Dombóváron.

A vádlott mintegy 120 km/h-s sebességgel való közlekedése során a kanyarokat kézifékkel „driftelve” vette be, a megengedett négy fő helyett öt utast szállított, valamint vezetés közben telefonált és még sört is ivott. Biztonsági övet sem a vádlott, sem utasai nem használtak. A vádlott a haladása során több gépjárművet is megelőzött oly módon, hogy azok vezetőit indokolatlan fékezésre kényszerítette.

A férfi ámokfutásának az vetett véget, hogy ittasága és sebessége miatt egy árokba hajtott, majd egy villanyoszlopnak csapódott. A baleset során senki nem sérült meg.

Az ügyészség a büntetett előéletű, visszaeső, korábban már több közlekedési szabálysértést elkövető vádlottal szemben négy év három hónap börtönbüntetés, három év közügyektől eltiltás, valamint végleges hatályú közúti járművezetéstől eltiltás kiszabását szorgalmazza a Dombóvári Járásbíróságnál.