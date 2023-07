Hétfőn a Tamási Würtz Ádám Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában a nyári Erzsébet táborban, majd szerdán a Vályi Péter Szakképző Iskola Sportcsarnokában megrendezett Kosárlabda táborban lévő diákok részére is tartottak bemutatót a rendőri hivatásról, és aktuális bűnmegelőzési témákról is beszélgettek a fiatalokkal.

Fotó: Police.hu

A rendőrök ismertették a rendőrség munkáját, beszámoltak a rendőri hivatás sokszínűségéről. Bemutatták a bűnügyi munkához kapcsolódó felszereléseket és eszközöket, a lövedékálló mellényt fel is próbálhatták a vállalkozó gyerekek és beülhettek a rendőrautóba is.

A bűnmegelőzési előadó beszélt a táborozóknak a nyári fürdőzés veszélyeiről, internetbiztonságról, állatvédelemről és a 112-es segélyhívó helyes használatáról is. A témákkal kapcsolatban szóróanyagokat is kiosztottak a résztvevőknek. Továbbá játékos feladatok keretében lehetőségük volt a gyerekeknek különböző feladatlapok megoldására, volt rendőrségi munkával kapcsolatos labirintus játék, és keresztrejtvény. Végül alkalmuk nyílt a fiataloknak ujjlenyomat, tenyérlenyomat készítésére is.