Nyáron is toborozzák a határvédőket

Az egyenruhások továbbra is a Készenléti Rendőrség Határvadász Ezredébe történő jelentkezés feltételeiről, a felvételi eljárás menetéről és a határvadászokra váró feladatokról is tájékoztatják az érdeklődőket – számolt be a police.hu.

Fotó: police.hu

A Bonyhádi Rendőrkapitányság munkatársai folyamatosan toborozzák a határvadászokat. Az érdeklődők részére kolléganőnk szórólapokat osztott a strandon, melyek további információkat nyújtanak a szerződéses határvadász jogviszonyról. A határvadászképzéssel kapcsolatban online ide kattintva informálódhatnak. Emellett a rendőrség szakemberei bűnmegelőzési tanácsokkal is ellátták az érdeklődőket. A Legyél Te is Rendőr Facebook oldalon és a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság Facebook oldalán folyamatosan frissülő tartalmak segítik a leendő határvadászokat abban, hogy minél szélesebb körben megismerkedhessenek a határvadász hivatással. Tolna vármegyében a képzésekkel kapcsolatban a 06-74/501-100 (3264-es melléken), vagy a 06-20-287-8683-as számon, munkaidőben a Humánigazgatási Szolgálat munkatársai adnak felvilágosítást. Elektronikus úton a [email protected] címen lehet érdeklődni. Az érdeklődők a városi rendőrkapitányságokon is kérhetnek tájékoztatást.

