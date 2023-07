Baranya vármegye kivételével mindenhonnan érkeztek segélyhívások a katasztrófavédelemhez. A legtöbb munkát Békés vármegyében adta a vihar a tűzoltóknak. A 318 beavatkozásból 171-re itt volt szükség.

Országszerte 42 épületben keletkeztek károk a vihar miatt. Az épületkárokat jellemzően az erős szél okozta, mert megbontotta a tetőt, felszakította a bádogot, lefújta a cserepeket, vagy a kidőlt fák estek a házakra. 4 lakóházba is villám csapott, Balatonfüreden és Szentesen ki is gyulladt egy-egy családi ház a villámcsapás miatt. Győrben csak füstölt, de tűz nem keletkezett abban a házban, amelyikbe villám csapott. Jánossomorján egy családi ház kéményét döntötte le egy villámcsapás. Kalocsán és Létavértesen fákba csapott a villám, Kalocsán a villámcsapástól kidőlt fa ráborult egy trafóházra, Létavértesen pedig ki is gyulladt a fa. Dobozon egy templom tetejét, Kaposfőn a víztorony lemezborítását bontotta meg az erős szél, Gyulán és Vindornyaszőlősön pedig autóra dőlt egy-egy fa. Nagykerekiben egy családi ház tűzfala dőlt meg, ugyanitt egy másik ház kéménye dőlt le az erős széltől. A tűzoltók a villámcsapás miatti tüzeket eloltották, a viharkárokat késő estére mindenhol felszámolták.

Idén a viharok miatt már 10 225 tűzoltói beavatkozásra volt szükség, 1349 épületben keletkezett valamilyen kár.